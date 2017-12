Il calciomercato del Napoli è già iniziato. Le notizie sulle trattative hanno tracciato un quadro della strategia che il club azzurro seguirà nella definizione delle operazioni in agenda nella sessione invernale di gennaio ma con un occhio al futuro, quando nella prossima estate ci sarà la campagna di rafforzamento vera e propria. Le ultimissime news su affari, acquisti e cessioni riconducono per il momento a una certezza: Roberto Inglese, 26enne attaccante del Chievo, è stato già bloccato dai partenopei e il presidente, De Laurentiis, ne ha annunciato l'arrivo a breve. Toccherà alla punta pugliese (è di Lucera, provincia di Foggia) completare il reparto offensivo al momento privo ancora di Milik che sta completando la riabilitazione e non sarà disponibile prima della fine di febbraio.

Chi è Fares, difensore mancino come Ghoulam.

La novità dell'ultima ora è costituita da Mohamed Fares, 21 anni, algerino come Ghoulam, terzino sinistro per ruolo oppure ala mancina per duttilità tattica tale che lo porta a disimpegnarsi anche nella posizione di seconda punta. Calcia di sinistro, è alto 183 cm e gioca in Italia dal 2013: l'Hellas prelevò il difensore dal Bordeaux e lo accolse nel proprio settore giovanile fino ad accompagnarne la crescita in prima squadra. Un alter ego a prezzo di costo del connazionale attualmente in fase di riabilitazione, la pedina reputata adatta a colmare quella casella al momento coperta da Mario Rui (che non sta offrendo le giuste garanzie) e Maggio (il cui principale nemico è la carta d'identità).

I costi, valore di mercato e stipendio.

Fares ha un valore di mercato irrisorio rispetto alle cifre che circolano adesso (400 mila euro), ha uno stipendio molto basso (ingaggio netto da 160 mila euro a stagione) e un contratto che lo vincola agli scaligeri fino al 2021. In Serie A ha disputato 12 gare (1 assist e 999 minuti nel complesso), 3 in Coppa Italia segnando anche un gol nel derby del Bentegodi con il Chievo.

in foto: La scheda di Fares (fonte Transfermarkt)

L'offerta degli azzurri per Darmian.

Il nome di Fares prende quota rispetto ad altre candidature emerse in queste settimane. L'obiettivo principale era l'ex difensore del Sassuolo – oggi all'Atletico Madrid – Sime Vrsaljko ma il veto di Simeone alla sua cessione ha bloccato ogni ipotesi di accordo con il Napoli. Per Darmian, ex Toro in forza al Manchester United, la concorrenza è molto forte con Roma e in particolare la Juventus che sono sulle tracce del difensore jolly (può essere schierato come laterale oppure al centro del pacchetto arretrato) valutato dai Red Devils 20 milioni di euro.

Il Napoli ha offerto un contratto 2 milioni di euro l’anno, offerta che se pareggiata dalla Juventus metterebbe i bianconeri in una posizione di vantaggio considerato un dettaglio tutt'altro che trascurabile, quello dei diritti d'immagine: a Torino sarebbero tutti nelle mani del calciatore, sotto il Vesuvio invece la gestione sarebbe diversa.

Addio Reina, a febbraio la scelta del portiere.

Sono prmai pochissime le speranze legate al rinnovo del contratto di Pepe Reina, il portiere è destinato a lasciare il Napoli a giugno, alla scadenza naturale dell'accordo. Diverse le voci sulla destinazione futura: dal Milan al Paris Saint-Germain, non mancano opportunità di scelta al 35enne estremo difensore spagnolo.

Chi arriverà al suo posto?

Entro i prossimi mesi, a febbraio, il club deciderà quale sarà la scelta definitiva, la pedina su cui puntare. Nella rosa dei nomi al momento ha preso quota quello di Bernd Leno, 26enne numero uno del Bayer Leverkusen (contratto fino al 2020, valutazione di mercato sui 15 milioni di euro), rispetto a Mattia Perin e Rui Patricio oltre a Geronimo rulli.

Le altre trattative del Napoli: Verdi, affare da 25 milioni.

Quanto alle altre trattative, Amato Ciciretti può considerarsi un calciatore del Napoli: il suo arrivo è previsto per giugno – sempre che il Benevento non cambi idea e lo liberi a gennaio – in base a un contratto di 4 anni (più un'opzione per il quinto) con stipendio di 700 mila euro a stagione. Machach, molto vicino alla firma potrebbe essere girato in prestito al Chievo nell'affare Inglese, così come Younes, anche se l'Ajax sembra disposto a lasciar partire il calciatore solo a fine stagione.

Continua il pressing sul Bologna per Verdi, l'esterno d'attacco perfetto quale vice Callejon che piace tanto a Sarri per averlo allenato anche a Empoli qualche anno fa: il club emiliano non ha alcun interesse a lasciar partire adesso il calciatore la cui quotazione ha già raggiunto i 20/25 milioni di euro ed è molto seguito in Italia anche dall'Inter e dalla Roma.