Il Napoli potrà presto contare su un nuovo centravanti. Roberto Inglese nel prossimo gennaio vestirà la maglia azzurra. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato il presidente del club partenopeo De Laurentiis in occasione di Napoli-Sampdoria, annunciando che il ragazzo pugliese, già di proprietà del Napoli ma lasciato in prestito al Chievo da inizio stagione, presto si aggregherà al gruppo di Sarri.

Inglese a gennaio al Napoli, la conferma di De Laurentiis.

Già nelle scorse settimane, De Laurentiis aveva annunciato che il Napoli avrebbe anticipato i tempi per disporre di Inglese, già a gennaio. Prima del fischio d'inizio dell'ultimo match di Serie A contro la Sampdoria, il presidente come riportato da Premium Sport, ha confermato il nuovo innesto, dichiarando di essere molto soddisfatto dell'arrivo di un calciatore che ben si è disimpegnato con la casacca del Chievo.

Inglese primo colpo deli calciomercato invernale del Napoli.

Nonostante l'affare sia stato già formalizzato nella scorsa estate, Inglese può essere considerato a tutti gli effetti il primo colpo del calciomercato invernale del Napoli. Dopo l'infortunio di Milik, ecco un nuovo terminale offensivo per Maurizio Sarri, abile sia a giocare come prima punta, sia come esterno offensivo alla luce della sua duttilità e spirito di sacrificio

Le cifre dell'affare inglese.

L'accordo tra Napoli e Chievo per il classe 1991 di Lucera è stato raggiunto nelle fasi finali dell'ultimo calciomercato estivo su una cifra di circa 11 milioni di euro. Un salto di qualità per l'attaccante che non può che sorridere anche per l'aumento dell'ingaggio che passerà dai 350mila attuali, ai 700mila euro in azzurro.

Le ultime notizie di calciomercato per il Napoli.

A completare il reparto offensivo già nella sessione di calciomercato invernale, potrebbe arrivare dal Benevento Ciciretti per il quale ci sarebbe già un accordo di massima. Occhi puntati anche sulle corsie, dove il nome delle ultime ore più gettonato è quello di Darmian che potrebbe rappresentare un'occasione, al contrario del difficile affare Vrsaljko. Attenzione anche ai possibili colpi in prospettiva, con il Napoli che segue da vicino anche prospetti giovani come Barella e Edera, per i quali il ds Giuntoli potrebbe strappare un'opzione per il futuro con rispettivamente Cagliari e Torino