E' un terzino destro, può giocare anche sulla corsia mancina oppure essere schierato al centro del pacchetto arretrato. Ha 28 anni, calcia di destro, è alto 183 cm. Ha giocato già in Italia e indossa la maglia della Nazionale. Adesso è in Inghilterra, al Manchester United, ma con la sessione invernale di calciomercato il suo ritorno in Serie A non è mai stato così vicino. E' l'identikit di Matteo Darmian, l'ex difensore del Torino vincolato al Red Devils fino al 2019 e – complice una stagione dietro le quinte (appena 4 le presenze in Premier, 11 nel complesso tra coppe e campionato) – finito nel mirino dei club tricolori che vanno a caccia di rinforzi.

Le ultime notizie di calciomercato. La Juventus non ha mai spento i riflettori su di lui: in caso di addio anticipato di Alex Sandro, viene considerato il candidato numero uno. La Roma prova a inserirsi nel novero delle pretendenti, perché ha bisogno di energie fresche rispetto a Kolarov. Il Napoli – al quale l'Atletico Madrid ha detto no per Vrsaljko – lo ha messo in cima alla lista delle preferenze con un'operazione da perfezionare in base alla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Perché Darmian fa al caso degli azzurri. E' un calciatore ‘pronto subito', di quelli che puoi lanciare nella mischia sapendo che sono avvezzi al clima della competizione a un certo livello, ha esperienza internazionale e poi la duttilità tattica lo rende pedina preziosa sia al posto di Ghoulam (nell'attesa che l'algerino si ristabilisca dall'infortunio al ginocchio) sia per il futuro, considerando che sulla destra serve un innesto di spessore al posto di Maggio.

Le cifre, quanto costa e quanto guadagna di stipendio. Nel 2015 il Manchester United lo pagò 18 milioni di euro. In Inghilterra Darmian guadagna uno stipendio di circa 3.5 milioni a stagione, cifra che rientra nei parametri dei partenopei, fortemente interessati al calciatore. Il conto alla rovescia è appena iniziato: scollinata la giornata di campionato di fine anno, con la riapertura ufficiale delle trattative, le novità non mancheranno.