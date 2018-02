Il mercato estivo è ancora molto lontano, ma in casa Napoli si sta già lavorando per impostare alcune trattative molto importanti. Davanti ad alcuni rinnovi difficili, Cristiano Giuntoli è infatti alle prese con la ricerca di quei giocatori che potrebbero sostituire coloro che andranno via per fine contratto. Tra le situazioni costantemente monitorate, c'è anche quella di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, al quale scadrà il contratto a fine stagione, è ancora ben lontano dal rinnovare con i partenopei. Anzi, dalla Spagna sono sicuri che lascerà il Napoli. Secondo il Mundo Deportivo, il club azzurro avrebbe già ripreso i contatti con l'entourage di Bernd Leno: tedesco classe '92 del Bayer Leverkusen.

L'alternativa Pau Lopez.

Seguito anche dal Milan, durante i giorni di bufera innescata dal caso Donnarumma, Leno è considerato uno dei migliori prodotti del calcio tedesco. Cresciuto nello Stoccarda e titolare inamovibile del Bayer Leverkusen, il 25enne è nel giro della nazionale di Loew e ha un contratto in scadenza nel 2020 che prevede una clausola rescissoria davvero allettante: 20 milioni di euro. Il tedesco non è però l'unico profilo seguito da De Laurentiis e Giuntoli. Subito dietro a Leno, resiste infatti la candidatura di Pau Lopez dell'Espanyol. Per il portiere 23enne potrebbe addirittura andare in scena un braccio di ferro con la Juventus: anche lei interessata alle qualità del ragazzo di Girona. La trattativa potrebbe partire a breve, anche perché Lopez è in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato e rischia di lasciare la Spagna a parametro zero.

La pista che porta a Geronimo Rulli.

Un altro portiere che il Napoli sta seguendo è Geronimo Rulli. Argentino e classe '92, il numero uno della Real Sociedad era già stato accostato al club di De Laurentiis nella scorsa estate, quando l'addio di Pepe Reina sembrava cosa fatta. Dotato di una reattività esplosiva e anche lui nel giro della sua nazionale, Rulli è cresciuto nell'Estudiantes ed è arrivato in Spagna tramite il Manchester City: club che, nonostante la cessione definitiva, ha mantenuto un diritto di recompra valido fino all'estate 2018. nella scorsa campagna acquisti estiva, la Real Sociedad ha chiesto ben 30 milioni di euro per il suo cartellino: sei in più di quelli che avrebbe messo sul tavolo il Napoli.

Il ritorno di fiamma per Perin.

L'ultima alternativa per la società campana, potrebbe infine essere quella di Mattia Perin. Il portiere del Genoa, tornato decisivo dopo gli infortuni e grazie all'arrivo di Ballardini, è in scadenza di contratto nel 2019 e il suo valore si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nonostante i suoi 25 anni, Perin ha già molta esperienza in Serie A e rimane un profilo interessante non solo per il Napoli. Se terminerà la stagione senza ulteriori problemi fisici, il club azzurro potrebbe dunque partire all'assalto per quello che molti tifosi hanno già definito l'erede ideale di Pepe Reina.