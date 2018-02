E' un momento magico per il Genoa ma non solo, anche per il suo portiere Mattia Perin. Non tanto perché i risultati sportivi sorridono al Grifone, reduce dal successo interno contro l'Inter di Spaletti domata con un rotondo 2-0, terza vittoria consecutiva in campionato, quanto perché a libello personale, il numero uno rossobù può festeggiare la nascita della primogenita.

Vittoria, di nome e di fatto.

Un fiocco rosa, a fianco di quello rossoblù, da oggi campeggia in casa Perin. Alle 6.45 di questa mattina, a Genova, e' nata Vittoria, la primogenita del portiere del Genoa e della compagna Giorgia. Una lieta notizia che il portiere del Grifone a festeggiato anticipatamente in campo, essendo tra i protagonisti del successo interno contro l'Inter.

Gli auguri del club.

Una notizia che ha rallegrato ancor più un ambiente in cui si è ritrovata la serenità e la fiducia: "Tutto il Genoa Cricket and Football Club – si legge in una nota ufficiale della società ligure – esprime la propria gioia ed esulta insieme a Giorgia, Mattia e Vittoria interpretando i sentimenti di tutta la comunita' genoana".

Decisivo contro l'Inter.

Un momento dunque più che positivo. Mattia Perin è una realtà solida in porta da diversi anni a questa parte e si sta confermando a grandi livelli. Contro l’Inter, nel 0-2 firmato Ranocchia (autogol) e Pandev, è arrivata la decima rete inviolata stagionale in Serie A ma soprattutto ha confermato di essere un top portiere. Una parata eccezionale su Candreva nel primo tempo e altri interventi davvero degni di nota nel secondo hanno permesso al Grifone di prendersi altri tre punti pesantissimi.

Al centro del calciomercato.

Dopotutto da un paio di stagioni, Perin è senza dubbio uno dei portieri più affidabili del nostro campionato: non è un caso infatti che qualcuno parli di lui in ottica Nazionale o lo accosti a grandi squadre. Si è parlato molto proprio di Inter due anni fa, quest’estate è stato un pensiero fisso per la Roma e in caso di addio di Donnarumma sarebbe potuto anche essere un papabile obiettivo del Milan.

Il rapporto col Genoa.

Ma alla fine è rimasto a Genova, rinsaldando un rapporto con l'ambiente e i tifosi che dura da sempre. Perin, oltre che il portiere del Genoa è anche un tifoso del Grifone e non ha mai nascosto di soffrire per le sorti della squadra: anche nel periodo di infortunio è sempre rimasto vicino a squadra e tifosi, un aspetto non secondario, che è sempre stato apprezzato quanto una parata decisiva.