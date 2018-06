Il Milan vorrebbe portare in Italia Radamel Falcao del Monaco: nonostante l'attesa della sentenza Uefa sull'esclusione o meno dall‘Europa League attesa per metà giugno, i rossoneri non stanno con le mani mano e secondo Tuttosport il centravanti colombiano sarebbe il primo obiettivo. Il nodo cruciale sembra essere l'ingaggio ma sembra pronto a scendere in aiuto dei rossoneri il potente procuratore Jorge Mendes: non sembra essere tramontata la proposta è di scambio tra El Tigre e il portoghese André Silva con conguaglio economico in favore del Milan e l'agente potrebbe aiutare a velocizzare questo passaggio di casacca e portare il portoghese via da Milano dopo una sola stagione.

Rino Gattuso ha sempre fatto riferimento alla mancanza di un attaccante nel suo pacchetto offensivo e ora potrebbe averlo a disposizione: Falcao è un calciatore di esperienza che potrebbe aiutare anche un giovane come Patrick Cutrone a crescere.

Bertolacci vuole il Genoa. Interesse dell'Atletico per Suso

I rossoneri non lavorano solo in entrate: Massimiliano Mirabelli sta cercando un accordo con il Genoa per Davide Bertolacci che, dopo l'anno di prestito, vorrebbe restare in rossoblù. Da tenere d'occhio la situazione Suso: secondo il Quotidiano Sportivo – La Nazione lo spagnolo potrebbe lasciare il Milan per un top club europeo e l’Atletico Madrid sembra molto interessato. La squadra di Diego Pablo Simeone, dopo aver vinto l’Europa League, punta a tornare a livelli importanti anche in Champions League e Suso potrebbe essere l’uomo giusto per il 4-4-2 del Cholo: i colchoneros sarebbero pronti a versare i 38 milioni di euro previsti dalla clausola e il Milan, a quel punto, potrebbe fare ben poco per trattenerlo.

Mr Li a Milano per il rifinanziamento

Nel frattempo non è da escludere che lunedì sia convocato un Cda del Milan per certificare il buon esito del versamento da 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li: si tratta di una visita a sorpresa che il proprietario ha voluto effettuare di persona per accelerare la pratica con Elliot e scongiurare l'esclusione dall'Europa.