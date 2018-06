Le strade del Napoli e di Jose Maria Callejon potrebbero dividersi: la squadra azzurra, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo tecnico, sta valutando un profondo ricambio generazionale nel reparto offensivo e uno degli indiziati a partire sembra essere proprio l'esterno offensivo spagnolo: l'ex laterale del Real Madrid, 31 anni, sarebbe uno dei primi a lasciare il club azzurro se dovesse arrivare un'offerta interessante: con Simone Verdi che sembra ad un passo dal Napoli, potrebbe essere proprio lui a sostituire lo spagnolo.

Callejon ha una clausola rescissoria bassa con il club azzurro e chi vorrà portarlo via da Napoli dovrà versare "soltanto" 23 milioni di euro fissati dalla società di Aurelio De Laurentiis e tra le squadre che hanno mostrato il loro interesse per il numero 7 azzurro c'è anche il Milan. I rossoneri sono da diverso tempo sulle tracce del calciatore spagnolo ma dovranno attendere prima il verdetto Uefa sulla sua partecipazione alla prossima Europa League e poi si muoveranno sul mercato. I buoni rapporti tra i rossoneri e l'agente Quillon potrebbero essere la spinta in più ma bisogna attendere notizie dagli uffici dell'Uefa.

in foto: La scheda di Callejon. (transfermarkt.it)

Atletico Madrid su Callejón

Sull'esterno spagnolo c'è anche l'interessamento dell'Atletico Madrid, dato che Callejon piace molto a Diego Pablo Simeone e potrebbe rinforzare ancora di più il reparto d'attacco colchoneros. L'idea di tornare a casa, a Madrid, potrebbe stuzzicare il calciatore ma, in tutti casi, si tratta di un'operazione che non troverà grandi sbocchi nelle prossime settimane. Per lui questa potrebbe essere davvero l'estate dell'addio al Napoli ma non è detto che Callejon finirà davvero in Spagna: se dovesse approdare a Milano allora l'uomo che potrebbe raggiungere Madrid sarebbe Suso, che rischierebbe di essere chiuso dal suo connazionale. Dal valzer delle punte a quello degli esterni, il passo è breve.