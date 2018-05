Radamel Falcao è a Milanello. Non si tratta di un clamoroso colpo di calciomercato, ma del permesso concesso dal Milan alla nazionale colombiana di allenarsi sui propri campi. Un modo per prendere confidenza con il capoluogo lombardo per il centravanti che a più riprese nelle ultime settimane è stato accostato proprio ai rossoneri. Un'operazione assai difficile per il Milan ma che potrebbe concretizzarsi alla luce della volontà del giocatore di confrontarsi con un campionato come la Serie A. Proprio su questo argomento l'ex di Atletico, United e Chelsea, si è espresso ai microfoni di Premium lasciando aperto uno spiraglio sulla possibilità di un futuro italiano.

Milan, nelle ultime notizie di calciomercato anche Falcao

Non è un mistero la volontà del Milan di assicurare sul calciomercato a mister Gattuso una punta. Nonostante la spada di Damocle delle sanzioni dell'Uefa, con tanto di rischio di esclusione dall'Europa League, l'ad Fassone ha tranquillizzato i tifosi sull'arrivo di possibili innesti dal mercato. Tanti i nomi sulla lista dei rossoneri per il reparto offensivo, da Zaza a Bas Dost fino appunto a Falcao che al momento rappresenta l'ipotesi più suggestiva

Falcao-Milan, le possibili cifre e gli ostacoli della trattativa

Una pista di mercato tutt'altro che semplice, visto che Falcao ha un contratto con il Monaco fino al 2020 ed è valutato circa 20 milioni di euro. Una somma che potrebbe rivelarsi comunque alta per un Milan che potrebbe sacrificare nelle vesti di contropartita André Silva, reduce da una prima annata deludente alla corte rossonera. Il problema sarebbe anche l'ingaggio, visto che il colombiano al momento percepisce circa 7 milioni di euro. (Una cifra importante per un Milan costretto a "risparmiare" per rientrare nei vincoli dell'Uefa).

in foto: Doti e valutazione di Falcao (foto Sofascore.com)

Le parole di Falcao sull'interesse di calciomercato del Milan

Operazione sulla carta difficile per il Milan, anche se ad alimentare le flebili speranze del popolo rossonero. Intercettato dai microfoni di Premium Sport, il classe 1986 ha così commentato le voci di calciomercato relative all'interesse del club italiano: "Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions vinte. Al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020 ndr) e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano"