Nonostante la spada di Damocle dell'Uefa, il Milan di Fassone e Mirabelli continua a pensare a come rinforzare la squadra di Rino Gattuso. Le ultime indiscrezioni, legate al calciomercato rossonero, parlano di una possibile trattativa con il Valencia che coinvolgerebbe Carlos Bacca e Simone Zaza. L'attaccante colombiano, attualmente in prestito al Villarreal, dovrebbe infatti tornare alla base per poi essere rivenduto al miglior offerente. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Valencia che, su consiglio del suo allenatore Marcelino, avrebbe messo gli occhi sul giocatore e sarebbe pronto a fare un'offerta alla dirigenza milanista.

L'interesse del club dei "pipistrelli" potrebbe a questo punto aprire una trattativa clamorosa che comprenderebbe anche il cartellino di Simone Zaza. Nei giorni scorsi Mirabelli aveva già sondato il terreno con l'agente dell'ex attaccante della Juventus, senza però affondare il colpo a causa della decisione dell'Uefa che ha rimandato ogni eventuale decisione di mercato del club milanese.

Il ritorno di Zaza

Se Carlos Bacca accetterà di lasciare il Villarreal (il colombiano sta facendo di tutto per farsi riscattare, ma il "sottomarino giallo" non vuol pagare i 15,5 milioni di euro pattuiti con il Milan), l'ipotesi di uno scambio con il Valencia potrebbe prendere piede e garantirebbe ad entrambe le società di iscrivere a bilancio una piccola plusvalenza. Riscattato dalla Juventus nell'estate scorsa, e con un contratto fino al 2021, Simone Zaza potrebbe dunque tornare in Italia dopo le esperienze in Premier League e nella Liga.

Il tutto dipenderà però dalla volontà del nazionale colombiano. Volato in Spagna dopo la deludente stagione 2016/2017 con Montella in panchina, Carlos Bacca sta puntando i piedi e ha già fatto sapere di non gradire un ritorno in Italia. Sull'ex milanista, atteso anche dalla vetrina mondiale in Russia, ci sarebbero anche alcune offerte dalla Cina e dall'Arabia Saudita.