L'Atalanta continua a sfornare talenti a ripetizione. L'ultimo uscito dalla fabbrica di campioni di Zingonia è Musa Barrow: attaccante di diciannove anni, protagonista con la prima squadra di Giampiero Gasperini. Dopo nove presenze e i due gol con Benevento e Genoa, il giocatore nato in Gambia è tra l'altro diventato un potenziale uomo mercato. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un interessamento di Inter, Juventus, Borussia Dortmund e Chelsea: grandi club pronti a scatenare un'asta per la punta della "cantera" bergamasca.

Cresciuto nelle giovanili della Dea, esploso con la formazione Primavera (con la quale ha segnato 23 reti in 18 partite) e sotto contratto con la società orobica fino al 2020, Musa Barrow rischia dunque di generare un'incredibile plusvalenza per il presidente Percassi, che ha già valutato il suo gioiello intorno ai 25 milioni di euro.

La fiducia di Gasperini

Centravanti moderno, dotato di uno scatto bruciante e di un grande feeling con il gol, il ragazzo nato a Banjul è già stato definito un predestinato e da molti paragonato ad Aubameyang: stella del calcio africano, anche lui cresciuto calcisticamente in Italia. In possesso di una buona duttilità tattica, che gli permette di svariare da destra a sinistra su tutto il fronte offensivo, Barrow è già stato "adottato" da Gasperini che ora pare non poterne più fare a meno.

"E' più bomber rispetto a Petagna e Cornelius, vede molto bene la porta e tira con più prontezza – ha recentemente dichiarato il tecnico dell'Atalanta – Anche noi abbiamo dovuto studiarlo e capire se era meglio da esterno dove aveva giocato alcune partite. Ha preso maggiore fiducia rispetto alle prime partite e ora vediamo che lui è davvero pericoloso, scattante, tecnico. Magari rispetto agli altri due dà qualcosa in meno a livello fisico, ma in questo momento è davvero importante per noi".