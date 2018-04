Erano anni che il campionato di Serie A non era così avvincente e incerto. Rispetto agli altri tornei europei, il nostro deve infatti ancora emettere tutti i verdetti: chi vincerà lo scudetto, quali squadre giocheranno nelle prossime coppe europee e decidere quali altri due formazioni scenderanno in Serie B insieme al Benevento di Roberto De Zerbi. Per quanto riguarda la lotta per un piazzamento in Europa League, sono attualmente quattro squadre a contendersi i due posti disponibili: Atalanta, Milan, Sampdoria e Fiorentina.

Tutte molto vicine in classifica, al termine del campionato le squadre di Gasperini, Gattuso, Giampaolo e Pioli potrebbero anche terminare il loro percorso in Serie A, dopo le ultime quattro giornate, a pari punti. In questo caso, si chiedono in molti, cosa succederà e chi riuscirà a centrare la qualificazione in Europa League? Cosa dice il regolamento? Parla chiaro e tiene conto di questi cinque importanti dettagli per determinare la classifica avulsa.

1. i punti negli scontri diretti

2. la differenza reti negli scontri diretti (le reti in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3. la differenza reti generale

4. il maggior numero di gol segnati in generale.

5. Nella clamorosa ipotesi che le squadre siano in perfetta parità anche in questi quattro punti, il posto europeo potrebbe venir infine assegnato tramite il sorteggio: quindi con l'assegnazione a tavolino.

La situazione degli scontri diretti

Detto del regolamento generale per il calcolo della classifica avulsa, ecco nel dettaglio la situazione degli scontri diretti tra Sampdoria, Milan e Atalanta.

Punti negli scontri diretti tra Sampdoria e Milan / 3 Samp, 3 Milan

Differenza reti negli scontri diretti / + 1 Samp, -1 Milan Punti negli scontri diretti tra Sampdoria e Fiorentina / + 6 Samp, 0 Fiorentina

Differenza reti negli scontri diretti /+ 3 Samp, – 3 Fiorentina Punti negli scontri diretti tra Sampdoria e Atalanta / 6 Samp, 0 Atalanta

Differenza reti negli scontri diretti / + 3 Samp, – 3 Atalanta Punti negli scontri diretti tra Atalanta e Fiorentina / + 2 Atalanta, + 2 Fiorentina

Differenza reti negli scontri diretti / 0 Atalanta, 0 Fiorentina Punti negli scontri diretti tra Atalanta e Milan / 3 Atalanta, 0 Milan

Differenza reti negli scontri diretti / + 2 Atalanta, – 2 Milan Punti negli scontri diretti tra Milan e Fiorentina / + 1 Milan, + 1 Fiorentina

Differenza reti negli scontri diretti / 0 Milan, 0 Fiorentina Differenza reti generale / -2 Samp, +6 Milan, +17 Atalanta, +9 Fiorentina

Cosa cambia con la finale di Coppa Italia

Il regolamento del nostro campionato, in merito all'arrivo a pari punti e alla classifica avulsa, in questo momento vede dunque favorita la Sampdoria che ha perso solamente uno scontro diretto contro Milan, Fiorentina e Atalanta. Il numero delle nostre squadre nella prossima Europa League, potrebbe però salire fino a tre. In caso di sconfitta del Milan contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, quinta, sesta e settima classificata avranno diritto a giocare in Europa. Qualora l'undici di Gattuso riuscisse invece a trionfare in Tim Cup, i posti rimarrebbero due: proprio come nel caso di una vittoria in Champions League della Roma di Di Francesco con piazzamento dei giallorossi in quinta posizione nel campionato.

Le chance di Gattuso

Il Milan sarebbe sicuro dell'Europa League solo se arrivasse almeno settimo: in quel caso la vittoria in Coppa Italia gli eviterebbe i preliminari estivi (che toccherebbero alla sesta in Serie A). Se il Diavolo dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare ottavo, e la Roma trionfare in Champions League dopo essere arrivata quinta in campionato, sarebbe però soltanto una squadra (la meglio piazzata in classifica) ad accedere al tabellone della prossima Europa League.