A pochi giorni dalle semifinali di Europa League, con le sfide Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo, un fuori programma ha rischiato di rovinare seriamente i piani degli organizzatori del secondo torneo continentale. Il trofeo dell'Europa League infatti è stato rubato mentre si trovava per un tour promozionale in terra messicana. Fortunatamente dopo poco tempo la polizia locale è riuscita a ritrovare il tutto, facendo tirare un sospiro di sollievo anche ai dirigenti dell'UEFA.

Rubato il trofeo dell'Europa League

Tutto è accaduto in Messico e in particolare nella citta di Guanajuato. Il prestigioso trofeo dell'Europa League si trovava all'interno di un apposito furgone per essere ostentato nell'ambito di un tour promozionale. Secondo quanto raccontato dai media messicani, il mezzo è stato aperto con la forza, e la preziosa coppa è stata portata via. Subito sono state allertate le forze di polizia locali che hanno fatto scattare le ricerche nelle zone immediatamente limitrofe.

La coppa ritrovata poco dopo, per quello che è un vero mistero

Il caso si è fortunatamente risolto poco dopo con gli agenti della polizia messicana abili a ritrovare il trofeo dell'Europa League, senza però rivelare i dettagli dell'accaduto e i particolari del ritrovamento. La notizia è stata resa di dominio pubblico sul profilo Twitter ufficiale della polizia di Guanajuato, con tanto di foto della prestigiosa coppa tornata dunque nelle mani dei delegati dell'Uefa. Sul furto del trofeo però resta un alone di mistero, per una situazione che probabilmente sarà chiarita nelle prossime ore. Non è la prima volta che un trofeo calcistico viene rubato. Il caso più eclatante riguarda le Coppe del Mondo Rimet trafugate nel 1966 e nel 1983.

Le caratteristiche del trofeo dell'Europa League realizzato in Italia

I presunti ladri sicuramente sono stati intrigati dal grande valore del trofeo che è il più pesante tra tutti quelle delle competizioni UEFA, con i suoi 15 kg di peso, 65 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 23 cm di profondità. Un calice tutto d'argento posto su un piedistallo di marmo, tutto realizzato dal laboratorio Bertoni di Milano. La sua particolarità è quella legata al contrario per esempio della Coppa dalle Grandi orecchie destinata ai vincitori della Champions, è quella di essere senza manici. Il trofeo originale resta comunque sempre all'UEFA, il massimo organo calcistico continentale, mentre ai club vincitori viene consegnata una riproduzione