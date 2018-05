Dopo aver superato i primi problemi d'ambientamento, Joao Cancelo si è confermato un giocatore indispensabile per l'Inter che ora vuole trattenerlo a Milano. Secondo i piani della dirigenza nerazzurra, il 23enne difensore portoghese arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Valencia (che ha in mano un contratto fino al 2021), dovrebbe infatti essere riscattato nella prossima estate e far parte della rosa interista per la prossima stagione.

Un obiettivo che però rischia di rimanere tale, perché dalla Spagna il club di Peter Lim ha già fatto sapere di non voler concedere sconti a Suning e di pretendere tutti i 35 milioni di euro pattuiti nella scorsa estate per il riscatto del difensore. Una presa di posizione che rischia di mandare all'aria i piani dell'Inter, che deve tener conto dei paletti del Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa.

L'ultimatum degli spagnoli

Come riportato dalla "Gazzetta dello Sport", il recente contatto fra il club nerazzurro e il Valencia non avrebbe infatti portato ad un'intesa nonostante la "variabile" Kondogbia: ancora di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito agli spagnoli. Il piano del Valencia è a questo punto molto chiaro: o Suning paga il riscatto di 35 milioni entro il 30 maggio oppure Joao Cancelo rientra a Valencia, da dove potrebbe ripartire per 50 mln di euro. Oltre alla Premier League, sul giocatore ci sarebbe infatti il Real Madrid. Il tutto senza dimenticare l'eventuale interesse della Juventus.

Con le spalle al muro e le mani legate dal Fair Play Finanziario, l'Inter si ritrova ora a valutare eventuali cessioni eccellenti prima di poter tornare ad investire sul mercato e magari riscattare il laterale lusitano. Entro il prossimo 30 giugno, la proprietà di Nanchino dovrà infatti incassare 40-50 milioni in plusvalenze per rientrare nei parametri Uefa. I nomi di Icardi, Skriniar, Brozovic e Perisic sono quelli più spendibili, anche se il club ha già dichiarato di non volersene privare.