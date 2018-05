A centottanta minuti dal termine del campionato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si interroga sul suo prossimo futuro. Le ultime indiscrezioni relative alle eventuali trattative di calciomercato del club campano, raccontano infatti di una possibile smobilitazione in caso di addio di Maurizio Sarri. Il primo giocatore che potrebbe partire, qualora l'allenatore decidesse di non proseguire l'avventura a Castel Volturno, potrebbe essere Jorginho.

Sul centrocampista italo-brasiliano, c'è infatti la corte spietata del Manchester City di Pep Guardiola: rimasto incantato dalle giocate e dalle geometrie dal ventiseienne ex Verona. Secondo i "rumors" rimbalzati dall'Inghilterra, il club inglese avrebbe infatti mosso i primi passi con il Napoli per ottenere il cartellino del giocatore tanto caro a Sarri.

Il prezzo del cartellino

Il problema principale, come spesso accade in molte trattative di mercato, è il prezzo chiesto dal club di Aurelio De Laurentiis. Sbarcato a Napoli per dieci milioni di euro, e con un contratto fino al 2022, Jorginho viene ora valutato dal presidente azzurro circa 60 milioni: una cifra ritenuta però troppo alta anche per il ricco club di Manchester. L’interesse nei confronti del numero 8 partenopeo rimane comunque vivo, ed è facile immaginare che i contatti tra le due parti andranno avanti fino a trovare l'intesa definitiva.

La partenza di Jorginho potrebbe comunque saltare, nel caso Maurizio Sarri decida di continuare ad allenare la squadra campana. Nei prossimi giorni, presumibilmente dopo la fine del campionato, De Laurentiis incontrerà il tecnico per decidere il futuro della panchina napoletana. La trattativa per il rinnovo del mister, non è delle più semplici e la percentuale che si possa arrivare ad un accordo è clamorosamente scesa dopo le ultime partite di Hamsik e compagni.