La prossima estate di calciomercato rischia seriamente di essere contraddistinta da un vero e proprio valzer delle panchine che potrebbe coinvolgere mezza Europa. Basti pensare a quello che accadrà in Premier e che potrebbe condizionare altri top club del Vecchio Continente. Un nome molto caldo è quello di Luis Enrique, per il quale sembrano sfumate le possibilità di diventare l'erede di Wenger all'Arsenal. Ecco allora che sull'ex Barcellona è piombato il Chelsea che a fine stagione sembra intenzionato a separarsi da Antonio Conte. E da questa scelta potrebbe "dipendere" anche il futuro di Maurizio Sarri, accostato proprio ai Blues nelle ultime settimane.

Luis Enrique, dal no all'Arsenal al sì al Chelsea

Luis Enrique è reduce da una sorta di anno sabbatico dopo la conclusione della sua avventura al Barcellona con cui ha conquistato nel 2015 un eccezionale triplete. Negli ultimi mesi quello dell'ex allenatore della Roma sembrava essere il profilo giusto per l'Arsenal del dopo Wenger. Un Arsenal però che ha detto no ai più di 15 milioni di euro chiesti come stipendio stagionale dall'ex centrocampista che, dal canto suo, non sarebbe mai stato convinto fino in fondo del sì ai Gunners. Ecco allora che su di lui è piombato il Chelsea che secondo la stampa inglese e spagnola sta seriamente pensando alla separazione da Antonio Conte.

Conte verso l'addio al Chelsea, Abramovich punta su Luis Enrique e non su Sarri

Il manager salentino ha un contratto con i Blues fino al 2019 e dopo il titolo della scorsa annata proverà a conquistare in extremis la qualificazione alla Champions e la FA Cup in finale contro l'acerrimo rivale Mourinho. In Inghilterra però non sembrano avere molti dubbi sul suo addio, dopo le tante divergenze soprattutto in chiave mercato con Abramovich. Il patron del club londinese non vuole farsi trovare impreparato e ha dunque scelto per un'eventuale successione Luis Enrique. Un profilo convinto con un progetto intrigante, e con la promessa di investimenti importanti. Niente da fare dunque per Maurizio Sarri, accostato nelle scorse settimane a più riprese alla panchina del Chelsea? Così pare.

Dove allenerà Sarri nella stagione 2018-2019

Ecco allora che in questo effetto domino della panchina, il futuro dell'attuale tecnico del Napoli diventa un'incognita. Se le possibilità di una permanenza con rinnovo in azzurro sono al momento tutt'altro che alte, più probabile pensare ad un doloroso addio alla piazza partenopea. Quella che inizialmente sembrava essere la possibile nuova destinazione per lui, ovvero il Chelsea potrebbe sfumare e per Sarri potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1 e del Monaco con il procuratore Jorge Mendes che potrebbe portare a Napoli l'attuale manager dello Shakhtar Fonseca. Attenzione però per gli azzurri anche alla suggestione Conte, che nel caso di separazione dei Blues, potrebbe anche pensare ad un ritorno in Italia. C'è il totale gradimento di De Laurentiis, anche se l'operazione è molto difficile.