Le strade di Maurizio Sarri e del Napoli sembrano destinate a separarsi al termine della stagione. L’addio del tecnico cinquantanovenne secondo alcuni pare certo, ma dovrà esserci un incontro tra l’allenatore e De Laurentiis prima della fine del campionato e quel giorno si capirà la verità. Anche se Sarri è tentato da un’avventura all’estero, si parla per lui soprattutto del Chelsea e del Monaco, Jardim va verso l'addio, ma anche del Borussia Dortmund. Il presidente sta sondando già il mercato degli allenatori e pare stia pensando al tecnico dello Shakhar Paulo Fonseca.

Il nodo principale tra Sarri e De Laurentiis è rappresentato dal progetto Napoli. Il tecnico vorrebbe alzare l’asticella, chiede maggiori investimenti e una rosa più ampia. Il presidente sembra far orecchie da mercante. Per questo l’addio pare scontato. Per il futuro prossimo si pensa al tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca. Il nome è stato consigliato da Jorge Mendes, potentissimo agente (anche di Mou e CR7) che pare aver stretto un accordo con il numero uno partenopeo. E Mendes, oltre che Rui Patricio per la porta, avrebbe caldeggiato il nome di Paulo Fonseca, portoghese anch’egli. Mentre la ‘Gazzetta dello Sport’ parla già di mercato degli attaccanti. Mertens saluterà, al suo posto uno tra Iago Aspas del Celta e Facundo Ferreyra dello Shakhtar.

Chi è Paulo Fonseca? Nato in Mozambico quarantacinque anni fa, Fonseca è stato un difensore per quindici anni, ha vestito le maglie anche di Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes e Estrela Amadora, squadra con cui ha iniziato ad allenare nelle giovanili. Dopo una discreta gavetta è passato nella stagione 2013-2014 al Porto, vinse la Supercoppa ma fu esonerato dopo 21 giornate. Con il Braga vince una Coppa di Portogallo prima di firmare per lo Shakhtar Donetsk. In Ucraina lo scorso anno ha vinto Campionato e coppa, in questa stagione ha eliminato proprio il Napoli in Champions prima di essere eliminato negli ottavi dalla Roma.

Qual è il modulo preferito da Fonseca. L’allenatore portoghese pratica un calcio molto offensivo, molto moderno e si può iscrivere all’elenco dei ‘guardiolisti’, nonostante sia portoghese come Mourinho. In Champions League, in tutte le partite, ha giocato con il 4-2-3-1, uno schema che se adottasse con il Napoli rivoluzionerebbe ulteriormente la squadra partenopea, abituata al 4-3-3 con Sarri, e creerebbe qualche problema a capitan Hamsik.