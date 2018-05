Ciro Immobile non si muoverà da Roma, o almeno così pare. L'attaccante di Torre Annunziata è stato l’uomo copertina della fantastica stagione della Lazio, ha vinto il titolo di capocannoniere sia in Serie A che in Europa League e ha fatto molto parlare di sé anche in ambito mercato: molte big europee e italiane hanno messo gli occhi su di lui ma Ciruzzo ha ripetuto più volte di trovarsi bene a Roma e non avere alcuna intenzione di lasciarla in questo momento. La valutazione di Claudio Lotito per il suo bomber è quella di un top player, ovvero 60 milioni, e nelle scorse ore si è parlato di un possibile accordo per continuare il sodalizio tra la Lazio e Ciro: sarebbe pronto un rinnovo di contratto e conseguente adeguamento dell’ingaggio che ad oggi vede Immobile ha scadenza 2022 con uno stipendio pari ai 1,2 milioni di euro ma potrebbe aumentare presto. Quello tra Immobile e la Lazio smembra un matrimonio destinato a continuare e non dovrebbero esserci problemi a trattare nel modo più tranquillo e pacifico possibile.

in foto: La stagione 2017/2018 di Immobile. (transfermarkt.it)

Lazio alla ricerca di un "vice-Immobile"

I biancocelesti stanno cercando un attaccante che possa sostituire Ciro Immobile e farlo rifiatare un po' più spesso e oltre al nome di Gianluca Lapadula, su cui c'è fa battere la concorrenza del Bologna, c'è anche quello di Jonathan Bamba del Saint-Etienne ma sulle tracce del 22enne c’è anche il West Ham. Un altro nome sulla lista di Tare è Karl Toko Ekambi dell'Angers, che ha segnato 17 gol in 36 presenze e ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Milan sulle tracce di Immobile

I rossoneri, nonostante i problemi con l'Uefa, stanno cercando di portare avanti alcune trattative: su tutte quella per Ciro Immobile, su cui il Milan sicuramente ha lavorato e sul quale vorrebbe provare ad insistere ma il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è un cliente semplice. Un atro nome che si è fatto dalle parti di via Aldo Rossi è quello di Simone Zaza che costa meno: l'attaccante lucano è stato riscattato dal Valencia per 16 milioni e martedì scorso Mirabelli ha incontrato Giuseppe Bozzo, il suo agente, lo stesso che un anno fa aveva ricevuto un mandato dai rossoneri per Álvaro Morata.

Secondo quanto riferisce Il Giorno per la punta della Lazio sarebbero pronti 4 milioni a stagione, il doppio di quanto percepisce alla Lazio. Lotito, come già anticipato, chiede 60 milioni per il suo attaccante e il Milan potrebbe offrire Andrè Silva, giocatore gradito a Tare anche in virtù degli ottimi rapporti con il suo agente Jorge Mendes.