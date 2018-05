Il Milan con un bel finale di stagione ha conquistato il sesto posto e la qualificazione all’Europa League, di fatto pareggiando il piazzamento della passata stagione. Nella prossima l’obiettivo è quello di tornare in Champions. Gattuso nei giorni scorsi era stato molto chiaro riguardo il mercato e aveva detto di volere giocatori esperti, non a caso sono stati già presi Reina e Strinic, e ha dichiarato che al massimo verranno acquistati quattro o cinque giocatori. In avanti arriverà un giocatore di prima fascia, ma prima di comprare bisognerà vendere.

Il d.s. Mirabelli spera di fare cassa con Carlos Bacca, che il Villarreal non vuole riscattare ma che di sicuro, considerato il suo pedigree, avrà mercato, stesso dicasi per Nikola Kalinic e André Silva. Dalle loro cessioni potrebbe arrivare un discreto tesoretto che il Milan potrebbe investire su un grande bomber.

Dei tre centravanti di quest’anno rimarrà solo Cutrone, autore di un’annata eccezionale. Kalinic e André Silva andranno via, come Bacca che tornerà alla base prima di essere ceduto. Il Mondiale potrebbe aiutare i rossoneri. Perché tutti e tre in Russia ci saranno e la competizione potrebbe essere per i tre attaccanti una bella vetrina.

Gattuso nella sua gestione ha fatto molti punti, ha dato solidità alla squadra e ha blindato la difesa. Ma il Milan del quarantenne tecnico nonostante un bel gioco non ha trovato con facilità la via del gol. E allora per risolvere questo problema va preso un grande bomber. I nomi sul tappeto sono tantissimi. Morata è uno di quelli, ma se lascerà il Chelsea passerà alla Juventus. Piace anche Falcao, che però chiede tantissimo. Mandzukic è un obiettivo di Gattuso, ma non è un bomber da venti gol a campionato, come Belotti e Immobile che rappresentano i veri obiettivi di Mirabelli, con il ‘Gallo’ favorito. Sempre per l’attacco non si esclude affatto la pista Callejon, uno dei big che potrebbe lasciare il Napoli.

Un grande colpo verrà piazzato anche a centrocampo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ nel mirino c’è Badelj, che non ha voluto rinnovare con la Fiorentina e dal primo luglio sarà svincolato. Della viola piace anche Veretout, considerato però incedibile. E sullo sfondo c’è Fellaini. Il belga va via gratis dallo United, ma costa tantissimo lo stesso. Perché il riccioluto centrocampista ha guadagnato nelle ultime stagioni 10 milioni netti e non vuole abbassare troppo le sue pretese.