E' durata poco per il Milan la soddisfazione per il conseguimento dell'ultimo obiettivo stagionale, ovvero la conquista dell'Europa League. Un risultato che potrebbe essere addirittura vanificato alla luce delle ultime notizie provenienti da Nyon: la Uefa non ha concesso il ‘settlement agreement' al Milan per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della Camera Aggiudicatoria. Ecco allora che i provvedimenti disciplinari per la società rossonera sono dietro l'angolo, compresa quella pesantissima ma non da escludere, di un'esclusione dalle competizioni Uefa.

Milan rinviato a giudizio dall'Uefa, negato il settlement agreement

Pessime notizie dunque per il Milan dal quartier generale dell'Uefa. I vertici del massimo organo calcistico continentale non ha concesso il ‘settlement agreement' al club del capoluogo milanese. In pratica i rossoneri avevano presentato una proposta di patteggiamento per cercare di soddisfare i requisiti economici del Fair Play Finanziario, cercando un accordo transattivo con l'Uefa, accettando anche determinate sanzioni, con la promessa di provvedimenti concreti per rientrare nei parametri. Un piano che però le istituzioni europee del calcio hanno negato, rinviando a giudizio il Milan.

(in aggiornamento)