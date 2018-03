Il Bologna sta per chiudere una stagione senza infamia e senza lode, con un ruolino di marcia parecchio altalenante e si guarda già alla prossima stagione. Il mercato della squadra di Roberto Donadoni sarà improntato sull’autofinanziamento e tutti gli acquisti verranno effettuati solo in funzione delle entrate fatte dalle cessioni. In pratica, il club felsineo dovrà cercare di piazzare uno-due pezzi pregiati della rosa e attraverso quei liquidi si potrà rinforzare a rinforzare la rosa. In questo momento non ci sono altre vie percorribili e la situazione è più o meno questa: il Bologna con le cessioni Simone Verdi e Mattia Destro dovrebbe riuscire a portare a casa una trentina di milioni e con quel budget ci si potrà muovere sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Donadoni.

Gabbiadini e Lapadula: attacco "pesante"

I nomi che più spesso vengono accostati alla compagine rososblù, e stamane lo fa anche il Corriere dello Sport, sono quelli di Manolo Gabbiadini, ora in forza al Southampton, e di Gianluca Lapadula, che quest'anno milita nel Genoa. Si è parlato di Facundo Ferreyra dello Shaktar Donetsk, che va in scadenza di contratto, e la pista sembra ampiamente percorribile. Per l'ex attaccante del Napoli, ora in Premier League, sarebbe un ritorno molto gradito, visto che a Bologna nel 2012/2013 disputò un'ottima stagione mentre per la punta piemontese sarebbe un'occasione per rilanciarsi. Intanto, la conferma di Donadoni sembra essere fisiologica anche dopo il 2019 (data di scadenza del contratto) soprattuto perché il tecnico ha la fiducia della proprietà ed è funzionale al tipo di progetto che Saputo ha in mente per i prossimi anni.

Delegazione del Bologna alla camera ardente di Frizzi

Fabrizio Frizzi, oltre ad essere un amato conduttore televisivo, era anche un grande tifoso del Bologna e storico amico del mondo rossoblù. Questa la nota sul sito del club rossoblù: