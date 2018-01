L'Inter lavora sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti una rosa più completa e nelle ultime ore il club nerazzurro si sarebbe assicurato le prestazioni di Lisandro Lopez, difensore centrale argentino del Benfica.

Se il nome più gettonato per la rinforzare la retroguardia dell'Inter era quello di Alessandro Bastoni, gli uomini mercato nerazzurri sono riusciti a mettere a segno quest'operazione con accordo per un prestito oneroso da 500mila euro fino a giugno, con riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Lisandro Lopez a Milano domenica, lunedì le visite.

Lisandro Lopez è sempre più vicino all'Inter. Il difensore argentino, che arriverà a Milano in prestito per 500.00 euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro, sarà lunedì ad Appiano Gentile per le visite mediche. Nei giorni seguenti la presentazione ufficiale. L'operazione sta andando in porto grazie al lavoro del presidente Vieira, del d.s. interista Piero Ausilio, dell'agente del giocatore Gustavo Goni e dell'avvocato Marco Correia de Oliveira in rappresentanza del club nerazzurro.

Nella stagione 2016/2017 ha giocato 8 partite in campionato, sette in Coppa di Portogallo e due in Europa League; mentre l'anno con più presenze è stato il 2015/2016: 14 partite in campionato, cinque nelle coppe. Lisandro Lopez è al Benfica dal 2014/2015: alla sua prima esperienza in Portogallo ha giocato 10 partite. In pratica, da quando è in Portogallo, è sceso in campo solo 54 volte e ha segnato 6 goal.

in foto: La scheda di Lisandro Lopez. (transfermarkt.it)

Inter, il Barça chiede più soldi per Rafinha.

Se l’arrivo di Lisandro Lopez sembra cosa fatta, per Rafinha, centrocampista offensivo del Barcellona accostato all'Inter nelle ultime ore, potrebbe servire uno sforzo in più: il club catalano avrebbe chiesto una cifra superiore per il riscatto per ottenere il via libera del trasferimento. I nerazzurri hanno proposto ieri un prestito secco con diritto (non obbligo) di riscatto fissato a 20 milioni più 3 di bonus ma hanno dalla loro la volontà del calciatore, voglioso di tornare in campo dopo un lungo periodo costellato da infortuni: il figlio di Mazinho non gioca una partita ufficiale dallo scorso 2 aprile.