L’Inter si muove concretamente sul mercato e sta per regalare a Spalletti ben due rinforzi. I dirigenti nerazzurri hanno bloccato il centrocampista del Barcellona Rafinha, figlio d’arte e fratello di Thiago Alcantara, e soprattutto il difensore argentino Lisandro Lopez del Benfica. Rafinha dovrebbe arrivare in prestito secco, mentre il centrale sudamericano arriverà in prestito con un’opzione di acquisto in favore dell’Inter fissato a 11 milioni di euro.

Rafinha, 10 trofei con il Barcellona.

Non ha ancora compiuto venticinque anni Rafinha, ma il suo nome è noto da molto tempo. Lui e il fratello Thiago Alcantara sono figli di un campione del mondo, Mazinho (ex di Lecce e Fiorentina), e da ragazzini sono entrati nella cantera del Barcellona. Dopo qualche sporadica apparizione con i blaugrana, Rafinha nel 2013-2014 passa al Celta, trova Luis Enrique che lo riporta al Barcellona, con cui vince tutto, anche se non da protagonista. Un buon contributo lo dà, la sfortuna lo perseguita e infatti non c’è l’obbligo di riscatto per l’Inter a causa delle sue condizioni fisiche non propriamente eccelse. Medaglia d’oro a Rio con il Brasile.

Lisandro Lopez, 3 campionati vinti con il Benfica.

Questo difensore argentino ha ventotto anni e in patria giovanissimo mostra le sue qualità con l’Arsenal de Sarandì, con cui vince uno storico campionato. Il Benfica lo preleva per 35 milioni di euro. Dopo un anno di apprendistato al Getafe, Lopez passa a tutti gli effetti al club portoghese con cui ha vinto tre campionati e un discreto numero di trofei, però l’argentino ha giocato molto poco, soprattutto in campionato. Complessivamente in tre anni e mezzo con il Benfica non ha disputato nemmeno 60 partite. Lopez ha giocato anche quattro partite con la nazionale argentina e ora completerà il reparto difensivo dell’Inter.