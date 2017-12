Dopo i ko contro Udinese e Sassuolo, per l'Inter è arrivata la terza sconfitta consecutiva, pesantissima, nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Un ulteriore campanello d'allarme per i nerazzurri che proveranno a sfruttare la finestra di calciomercato invernale per puntellare la rosa di Spalletti. L'imperativo è sfruttare ogni occasione, con la possibilità di puntare soprattutto sui prestiti, formula di mercato gradita in chiave Fair Play Finanziario.

Calciomercato Inter, i prestiti di Deulofeu e Vidal nelle ultime notizie.

A tal proposito alla luce del rendimento in calando di Perisic e Candreva, irriconoscibili nelle ultime uscite dopo l'ottimo avvio di stagione, la società nerazzurra potrebbe affondare il colpo per puntellare le fasce. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la coppia mercato Sabatini e Ausilio ha incontrato alcuni esponenti del Barça per valutare la possibilità di portare a Milano con la formula del prestito Aleix Vidal e Gerard Deulofeu, in uscita dalla società blaugrana.

L'ex Milan Deulofeu a titolo temporaneo, il piano nerazzurro.

Deulofeu tornato a Barcellona, dopo la buona seconda parte di stagione al Milan, potrebbe rappresentare un buon innesto. Duttile e già calatosi nella realtà italiana potrebbe far comodo ai nerazzurri dopo un avvio di annata sotto tono in Catalogna. La formula giusta per il classe 1994 potrebbe essere quella del prestito biennale con riscatto, oppure quella della soluzione a titolo temporaneo onerosa.

Vidal, operazione di mercato difficile. Roma in vantaggio.

Non solo Deulofeu nei discorsi di Inter e Barcellona. Occhi puntati anche su un altro esterno, ovvero Aleix Vidal. Il 28enne anche in questa stagione è stato utilizzato con il contagocce, motivo per cui vorrebbe cambiare aria. A rendere l'operazione difficile per i nerazzurri è però la concorrenza con un'altra italiana, ovvero la Roma. I giallorossi sono in vantaggio per il laterale, che il ds Monchi conosce bene avendolo già avuto a disposizione a Siviglia. Anche in questo caso si punterebbe al prestito, con l'Inter che sogna il doppio colpo

Inter, calciomercato in uscita: Skriniar nel mirino del Barcellona.

Attenzione però perché il Barcellona potrebbe anche decidere di lasciar partire in prestito i suoi due giocatori direzione Milano, con la possibilità di strappare una sorta di "opzione virtuale" su uno dei calciatori più in forma dell'Inter. Si tratta di Skriniar che piace e non poco al club catalano. I blaugrana infatti in virtù dell'addio di Mascherano sono alla ricerca di un centrale affidabile e di prospettiva, ecco allora che il nome dell'ex Samp, secondo quanto riportato da Repubblica, è molto caldo.

Le ultime sulle trattative di mercato dell'Inter.

Nel calderone dei possibili obiettivi di mercato dell'Inter poi c'è sicuramente Javier Pastore che a Natale ha fatto sognare i tifosi nerazzurri, aprendo ad un trasferimento a Milano. Bisognerà cercare anche in questo caso la formula giusta per evitare un esborso pesante in casa Inter. Più complicata invece la posizione di Mkhitaryan sul quale Mourinho non ha ancora concesso il via libera.