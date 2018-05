A poche ore dalla sfida decisiva con la Lazio, che assegnerà l'ultimo "slot" disponibile per partecipare alla prossima edizione della Champions League, Piero Ausilio ed il suo staff stanno lavorando per dare forma alla squadra che Luciano Spalletti allenerà a partire dalla prossima estate. Le ultime notizie relative al mercato nerazzurro, riguardano soprattutto Rafinha: giocatore arrivato in prestito dal Barcellona nello scorso gennaio.

Il centrocampista brasiliano, che si è confermato pedina fondamentale, vorrebbe rimanere a Milano come ha confermato il padre Mazinho: "Mio figlio non vuole lasciare l'Inter – ha dichiarato a "Tuttosport" – La Champions non ha nulla a che vedere con il suo futuro. Dipende tutto dall’Inter. Toccherà ai due club trovare una soluzione". Per la società milanese il riscatto rischia però di essere un investimento particolarmente oneroso (38 milioni di euro, bonus compresi) che dovrà essere valutato attentamente dal punto di vista economico.

L'Inter che verrà

Per evitare di sborsare subito tutti quei soldi, la proposta per il Barcellona potrebbe essere quella di un rinnovo del prestito fino a giugno del 2019, con diritto di riscatto obbligatorio intorno ai 40 milioni di euro e con pagamento pluriennale. Al di là dell'affare Rafinha e dell'acquisto di Lautaro Martinez (20 milioni di euro), la dirigenza interista si è intanto lanciata sul mercato dei parametri zero mettendo le mani su due giocatori di assoluto valore: Stephan de Vrji e Kwadwo Asamoah.

Spalletti ha fatto presente al club di voler però rinforzare ancora il centrocampo, dove i profili di Barella e Strootman sono quelli maggiormente seguiti. Per il futuro, invece, oltre al giovane difensore Bastoni, acquistato dall'Atalanta e rimasto in prestito a Bergamo, l'Inter segue con attenzione anche l’attaccante Musa Barrow. Ciò che più preoccupa i tifosi, sono però le posizioni di Icardi, Perisic e Skriniar: gioielli che l'Inter potrebbe sacrificare nel nome del Fair Play Finanziario.