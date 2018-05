Un altro colpo a parametro zero, un'altra pedina da aggiungere allo scacchiere tattico di Luciano Spalletti senza il rischio d'incorrere nelle sanzioni del fairplay finanziario. Le ultime notizie di calciomercato dell'Inter raccontano delle visite mediche svolte da Kwadwo Asamoah: il 29enne ghanese della Juventus è pronto per trasferirsi a Milano a partametro zero, lo farà nella prossima estate dopo aver indossato per ben 6 stagioni la maglia bianconera e firmerà un contratto di 3 anni con stipendio da 3 milioni di euro (più bonus). Prima, però, chiuderà la propria esperienza a Torino: giovedì prossimo – dopo essersi sottoposto ai test medici e atletici coi nerazzurri – sarà di nuovo ad allenarsi assieme ai ‘vecchi' compagni in occasione della gara di sabato prossimo all'Allianz Stadium contro il Verona.

Da Torino a Milano. E' l'ultimo appuntamento di una stagione lunga, intensa e che ha vissuto i momenti clou nel duello a distanza con il Napoli per la conquista dello scudetto. Il settimo titolo consecutivo arrivato ufficialmente domenica sera grazie al pareggio per 0-0 all'Olimpico. A partire dal prossimo anno vestirà la maglia nerazzurra e si posizionerà sulla corsia mancina. Domenica sera, in occasione del posticipo di campionato tra Lazio e Inter, farà da spettatore interessato del match nella speranza che – con una vittoria a Roma – la musichetta della Champions League possa tornare anche a San Siro.

Il caso De Vrij all'ultima giornata di campionato. Il conto alla rovescia è iniziato, a scandire l'attesa c'è anche la polemica per il caso De Vrij: il difensore olandese che ha già chiuso l'accordo con l'Inter, notizia fatta trapelare proprio in questo periodo così delicato della stagione al punto da mettere in discussione la presenza stessa del calciatore per l'ultimo match del torneo. Le parole di Simone Inzaghi hanno smorzato un po' la tensione: "E' un professionista esemplare e un ottimo giocatore – ha ammesso -, se giocherà lo farà al meglio onorando la società, i tifosi e i compagni con cui ha condiviso tante gioie in questi anni".