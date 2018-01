Il mercato fa gola a tutte le squadre del nostro campionato italiano. Fra colpi sensazionali, decisioni dell’ultimo momento e strategie in previsione futura, sono tante le società della nostra Serie A che si stanno muovendo con grande insistenza. In tante però, proprio per non rischiare di spendere cifre esorbitanti prima della fine del campionato, cercando di guardare al budget per cercare il colpo low cost ma con grandi risultati. Certo, il sogno di tutti. Ma come può essere possibile? Non solo sapendo trattare e affidandosi alle abilità dei direttori sportivi di riferimento, ma soprattutto dando anche uno sguardo alla lista degli svincolati presenti in Europa.

Sono infatti diversi i nomi, anche noti alla nostra Serie A, che ad oggi non hanno ancora trovato una sistemazione. Si era già parlato di loro per colmare diverse situazioni d’emergenza durante la stagione, come ad esempio l’esigenza del Napoli di sostituire Milik o anche del Benevento e della Lazio di cercare un difensore per far fronte a esigenze diverse in fase arretrata. Ma andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere i profili svincolati, più noti, sui cui poter scommettere e puntare a gennaio.

Il re delle punizioni: ‘Alino’ Diamanti.

Per gli amanti del calcio spettacolare, dei colpi da maestro e delle intuizioni del singolo, piange il cuore vedere ancora fra gli svincolati uno dei calciatori che ci ha maggiormente impressionato negli ultimi anni per prestazioni e numeri incredibili mostrati in campo con il suo magico sinistro.

in foto: Dati relativi a Diamanti (Transfermarkt)

Parliamo ovviamente di Alessandro Diamanti, che è ancora senza contratto dopo aver lasciato a giugno del 2017 il Palermo e dopo la retrocessione in Serie B della squadra siciliana. Una stagione, quella dell’ex Bologna, trascorsa ai rosanero con pochi spunti, povera di emozioni e diversa da come c’eravamo abituati a vederlo.

Un calciatore che però sa essere decisivo nonostante un ruolo, quello di trequartista, che ormai latita nella mente dei vari allenatori che lo hanno quasi del tutto eliminato dalle proprie idee tattiche di gioco. ‘Alino’ può dare ancora tanto al nostro campionato e potrebbe riscattarsi soprattutto in una squadra in piena lotta per non retrocedere. Staremo a vedere.

Evra l’occasione più ghiotta e invitante.

No, non aveva fatto male con la Juventus. I bianconeri, anche grazie all’esperienza dell’ex Manchester United, erano riusciti a raggiungere la finale di Champions League contro il Barcellona, poi persa 3-1 a Berlino. Ma l’ex numero 3 dei ‘Reds’ sembra essere pronto nuovamente ad accettare una grande sfida in Europa dopo il burrascoso addio al Marsiglia. Tra i nomi di rilievo troviamo quindi quello di Patrice Evra, col francese ex Juventus libero di accasarsi dove meglio crede.

Questo perché Evra è stato squalificato dalla Uefa agli inizi di novembre per il calcio rifilato ad un tifoso dello Sporting Braga durante un match di Europa League dell'Olympique Marsiglia.

Così il club francese ha deciso di interrompere il contratto con una rescissione ed Evra libero sul mercato, pur squalificato nelle Coppe Europee sino al giugno del 2018. Un calciatore di grande affidabilità e temperamento che potrebbe davvero essere importante per diversi club.

L’Europa dei ‘campioni’ svincolati.

Vecchie conoscenze della nostra Serie A, protagonista della Champions League di qualche anno fa e degni protagonisti di un calcio che però, ancora oggi, potrebbe riservargli qualche altra possibilità. Sono alcuni dei tanti nomi che sono emersi dal listone di svincolati del calcio europeo. Tanti ex fenomeni di Premier League, Liga, Bundesliga pronti a far nuovamente valere la propria esperienza e speranzosi di firmare un contrattino in questo mercato invernale. Fra gli ex campioni che hanno fatto sognare l’Europa dunque, i nomi che hanno catturato maggiormente la nostra attenzione sono quelli di Robinho, con l’ex Milan, 34 anni, che è andato in scadenza con l'Atletico Mineiro senza rinnovare e ora è libero.

Potrebbe tornare per l'ennesima volta al Santos. Accostato alle squadre italiane, Milan e Inter in testa, in innumerevoli sessioni passate di mercato, il nome di Lassana Diarra potrebbe tornare in auge in vista dell'imminente sessione di gennaio. Il 32enne centrocampista francese di origini maliane ha infatti rescisso il contratto che dall'aprile scorso legava all'Al Jazira, club degli Emirati Arabi.

Una rescissione consensuale, come ha fatto sapere lo stesso club nella sua nota ufficiale. Adesso l'ex giocatore di Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Marsiglia è alla ricerca probabilmente del suo ultimo contratto in un calcio competitivo e non è detto che non sia proprio la Serie A a dargli questa possibilità.

Gli altri ‘lussuosi’ top player liberi.

Suggestioni e scenari di nuove esperienze si potrebbero aprire anche per Bastian Schweinsteiger che si è svincolato dai Chicago Fire, senza considerare i vari Flamini, Vucinic (in contatto con il Foggia in B), Bassong e Lescott di cui se ne era interessata la Lazio per ovviare alla grave emergenza difensiva di qualche mese fa, ma anche Chamakh, l’attaccante marocchino preso in considerazione dal Napoli inizialmente per sostituire Milik.

Altri giocatori importanti che potrebbero eventualmente fare al caso di diversi club di Serie A e non solo, sono l'ex Arsenal e City Bakary Sagna, vicino alla Roma in estate, ma anche l'ex Atletico Madrid Guillermo Siqueira. Rolando Bianchi e Paolo De Ceglie (recentemente scartato dal Benevento), con Mudingay, Muntari, Konko e Nocerino, altri nomi di esperienza da tenere in considerazione.

in foto: I primi dieci svincolati di una lunga lista (Transfermarkt)

Cassano: capitolo a parte.

Il suo addio al calcio renderebbe infelici un po’ tutti soprattutto per la storia che ha portato questo calciatore a scendere in campo e farsi conoscere nella nostra Serie A. Un gol da favola da 18enne con il suo Bari in massima serie contro l’Inter e la voglia di dimostrare a tutti il suo enorme valore anche in chiave Nazionale. Stiamo parlando di Antonio Cassano che, dopo aver abbozzato la sua ennesima avventura in Serie A con la maglia del Verona, dopo l’ultima e pazzesca stagione negativa al Parma e quella alla Sampdoria ai margini del progetto blucerchiato lo scorso anno.

Ad inizio stagione ha lasciato quasi subito la società scaligera, anche se non ha ancora dichiarato ufficialmente cosa voglia per il futuro, restando dunque ancora appetibile per diverse squadre anche nel massimo campionato italiano. In estate, durante il ritiro con la squadra di Pecchia, si era anche reso protagonista di diversi spunti interessanti che avevano fatto pensare ad una sua pronta rinascita. Che cambi idea nuovamente? Noi, da amanti del calcio, ce lo auguriamo.