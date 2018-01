Cambiare fa bene ma a volte si rischia di trovare il colpo sbagliato più che la trattativa giusta. Illudendo e deludendo. A gennaio storicamente la Serie A si dà da fare ma alla fine il risultato è più che modesto e anche per questa prossima sessione che inizia con il 3 gennaio il pericolo è dietro l'angolo. Sia le grandi che le piccole hanno innumerevoli nomi sul taccuino, alla fine qualcuno arriverà ma rischierà di giocare un paio di partite per poi capire che non riuscirà a fare la differenza sperata. L'esempio ultimo è quello dell'anno scorso quando di questi tempi si acquistarono una sessantina di nuovi giocatori: a distanza di un anno, solo 6/7 oggi hanno un posto da titolare in campo.

Fra colpi e sbagli.

Non sempre si riesce a fare la differenza, anzi. A gennaio ogni colpo vale, sia in prestito, che a parametro zero o a titolo definitivo. L'idea è trovare il giocatore giusto per la necessità incombente, ma l'esperienza insegna che spesso e volentieri la fretta è cattiva consigliera. Solo un anno fa sono stati tantissimi i movimenti di mercato tra scambi di maglia e nuovi calciatori provenienti dall'estero. Alla fine, solo una manciata di valorosi ha trovato spazio dando ragione a chi in piena stagione, ha voluto osare.

Atalanta regina di gennaio.

Sono i ‘magnifici’ sette sulle 56 compravendite complessive del gennaio 2017. Solamente loro hanno potuto dimostrare di valere l'acquisto di gennaio, il resto si è volatilizzato nel classico acquisto sbagliato. A Bergamo si festeggia ad esempio la coppia formata da Hateboer e Cristante: Gasperini li ha pretesi, la società li ha acquistati e adesso sono dei pilastri della Dea che ha entusiasmato anche sul palcoscenico internazionale in Europa League.

Il colpo viola: Sportiello.

Restando tra le piccole, il colpo giusto lo ha fatto anche il Cagliari con Faragò: ad oggi può contare su 17 presenze e 2 gol. Quindi c'è anche la Fiorentina, con il portiere Sportiello che adesso gioca regolarmente in porta e in questa stagione ha fatto 19 presenze e subito 20 gol.

Gagliardini, ok con l'Inter.

Tra le prime della classe c'è anche l’interista e nazionale azzurro Gagliardini (con 17 presenze complessive e un utilizzo da parte di Spalletti appena il giocatore è disponibile). Quindi, il genoano ex Milan Taraabt, per lui 18 presenze, 2 gol e 2 assist. Infine, sull'altra sponda della Lanterna c'è il terzino polacco Berezynski della Samp (15 presenze).

Tutti i colpi sbagliati.

Tutti gli altri invece per un motivo o per altro hanno già cambiato indirizzo o sono finiti nel dimenticatoio. Alcuni nomi? Petkovic, Valencia, Fofana a Bologna, Rincon nella Juventus, Storari, Ocampos, Deulofeu al Milan, Grenier a Roma e Pavoletti, Leandrinho nel Napoli.