Il video shock di Radja Nainggolan, ‘ubriaco fradicio' nella notte di Capodanno, ha fatto molto discutere nell'ambiente giallorosso. Il calciatore è stato punito dalla società con una multa di centomila euro e l'esclusione dalla rosa dei convocati in occasione della partita di campionato contro l'Atalanta, quella persa 2-1 all'Olimpico prima della pausa di campionato. Il belga era in tribuna, seduto accanto al direttore sportivo Monchi e all'ex capitano Totti: da lì ha assistito a tutto il match poi al triplice fischio è stato avvicinato da un tifoso che gli ha puntato l'indice contro e lo ha accusato di essere responsabile ("è colpa tua") per la sconfitta coi nerazzurri bergamaschi.

"Chi non rispetta le regole è fuori", è stato il messaggio che la dirigenza ha trasmesso alla squadra nella riunione tenuta a Trigoria subito dopo l'episodio avvenuto a inizio anno. Caso chiuso? Il ko casalingo non ha contribuito di certo a rasserenare gli animi e le voci di mercato hanno alimentato il dibattito intorno alla figura del centrocampista che all'estero ha diversi estimatori (ma non si muoverà prima della fine della stagione).

Di Nainggolan hanno discusso anche gli ospiti della trasmissione sportiva dedicata al calcio, Tiki Taka. "Mi sembra ci sia un moralismo eccessivo attorno a questa cosa – ha ammesso Giuseppe Cruciani -, credo che la Roma sia stata masochista nel non convocare Nainggolan. Bastava fargli una multa perché non c’è niente di peggio che toccare un giocatore sui soldi".

Alle parole del giornalista hanno fatto seguito quelle della modella e show-girl Melissa Satta che ha commentato la vicenda con un pizzico di ironia: "Ma cosa stai dicendo, ma dove vivi? Ci sono cose più importanti di una stupida partita di calcio e un calciatore deve prima di tutto dare l’esempio. La multa da 100 mila euro? Ma sai cosa gliene frega? Ci fa shopping una settimana con lo stipendio che ha".