Dopo Russia e Uruguay anche la Francia "scollina" il girone e centra la qualificazione agli ottavi di finale. Nel secondo turno del gruppo C, la nazionale di Deschamps se la cava con il minimo indispensabile: il primo gol mondiale di Kylian Mbappè. Al Perù non è dunque bastato lo stesso orgoglio già messo in campo con la Danimarca. Gli attacchi della "Blanquirroja" si sono infatti fermati di fronte all'attenta difesa transalpina: raramente in grave difficoltà nel corso dei novanta minuti. Missione compiuta dunque per la Francia, come al solito poco spettacolare ma tremendamente cinica e pratica.

La legge di Mbappè

Contro una squadra dall'alto tasso tecnico come la Francia, servono novanta minuti perfetti e molto "killer istinct" in area di rigore. L'obiettivo del Perù è quello di sorprendere i "Bleus" e per dieci minuti buoni, in effetti, la strategia della squadra del commissario tecnico Ricardo Gareca funziona. Grande movimento in mezzo al campo, raddoppi costanti sui portatori di palla, pressing alto. L'effetto sorpresa svanisce però quasi subito di fronte allo strapotere fisico dell'attacco dei "Galletti".

Passato il momento d'imbarazzo di fronte alla verve dell'avversario, la Francia innesca il turbo con la coppia Griezmann-Mbappè e accende i tifosi francesi presenti sugli spalti della "Ekaterinburg Arena". Il "Petit Diable" dell'Atletico fa le prove generali del gol divorandosi l'occasione giusta al minuto numero dieci, il talento del Paris Saint-Germain invece non perdona poco dopo la mezz'ora spingendo in porta il pallone. Una rete che spiana la strada alla Francia, vicina al raddoppio con Hernandez prima dell'intervallo.

Il Perù sbatte sul muro francese

Francia in vantaggio, ma ancora lontana dal festeggiare il passaggio del turno. L'incrocio dei pali colpito da Aquino in avvio di ripresa è un avvertimento per Pogba e compagni: rientrati sul terreno di gioco forse convinti di aver già risolto la pratica. Nonostante tutto è comunque l'undici di Deschamps a comandare il gioco, anche se l'errore di non chiudere subito i conti lascia speranze ai peruviani: minacciosi dalle parti di Lloris anche con un destro potente di Carrillo terminato di poco alto sopra la traversa.

I tentativi di Advincula e Farfan danno il via agli ultimi dieci minuti di gioco. Deschamps stravolge l'attacco e dà un po' di respiro a Mbappè e Griezmann: richiamati in panchina per far posto a Dembelè e Fekir. Cambia poco negli equilibri della partita che si trascina fino al novantesimo e fino al fischio finale, con la "Blanquirroja" tutta in avanti a caccia di un miracolo . La Francia vince, passa il turno e aspetta senza ansie l'ultima gara del gruppo C (martedì prossimo, a Mosca, contro la Danimarca). Il Perù saluta invece la Russia. Contro l'Australia ci sarà infatti in palio solo la possibilità di tornare a casa almeno con una vittoria.