Le polemiche sulla gara tra Real Madrid e Juventus continuano a distanza di 10 giorni dalla gara e in molti si sono espressi sullo sfogo di Gianluigi Buffon nel post partita che ha fatto il giro del mondo. Ci sono tanti a favore del numero uno bianconero, altri si sono espressi a sfavore per i toni e le parole utilizzate. Se qualche giorno fa si erano espressi per il portiere della Juventus Giovani Malagò e Walter Zenga, ecco che oggi è arrivato anche il punto di vista di Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e compagno di Gigi Buffon ai campionati del mondo del 2006. Matrix ha preso le difese del suo ex compagno in azzurro e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Uno ci si deve trovare in quei momenti. Sotto la maglia c'è una persona, un cuore che batte, sangue che scorre nelle vene. Rispetto ciò che ha fatto Gigi". Materazzi, facendo riferimento anche a se stesso, ha voluto sottolineare come l'agonismo e lo "stare in campo" ti porta a non essere lucido in alcuni momenti e a sbagliare qualche commento o atteggiamento:

Quando vivi questi momenti e ti vedi sfuggire un traguardo importante, può succedere. Fra un po' di tempo gli chiederò se ridirebbe quelle cose. Anch'io ho sbagliato tante volte, l'importante è capirlo e magari un giorno potrà chiedere scusa, siamo esseri umani.

Matrix non le manda a dire: Se fosse successo a me…

Infine un sassolino dalla scarpa Matrix se lo leva e, alludendo ad una disparità di trattamento tra i calciatori che commettono un errore, afferma: "Avrei voluto vedere se fosse successo a me, in quanti avrebbero preso le mie difese come hanno fatto con Gigi".

Gigi sarà ai Mondiali come testimonial di una compagnia aerea

La S7, compagnia aerea russa, ha deciso di puntare sul numero uno della Juventus per la propria campagna pubblicitaria in vista del Mondiale che si giocherà proprio in terra sovietico dal 14 giugno al 14 luglio. Gianluigi Buffon girerà uno spot poi verrà invitato dalla FIFA a seguire alcune partite: nonostante la sua presenza in Russia riuscirà a dimenticare l’amarezza dell’eliminazione con la Svezia? Un po' difficile ma ci proverà.