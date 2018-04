Gigi Buffon andrà ai Mondiali. Alla della Svezia che ci ha eliminato nel doppio spareggio qualificazione, alla faccia del ritiro dal calcio deciso per fine stagione. Alla faccia anche di Michael Oliver, l'arbitro dal cuore di spazzatura che gli ha negato di proseguire il sogno in Champions League. Superman volerà in Russia, letteralmente.

Il capitano e numero uno della Juventus è stato scelto da una compagnia aerea quale nuovo testimonial proprio durante il periodo della kermesse iridata. Dunque, nessun guantone alla mano ma giacca, cravatta e qualche avvenente hostess per non farlo sentire solo in terra straniera. La scelta è avvenuta in queste ore, malgrado impazzino le polemiche e infuri lo sconcerto per le dichiarazioni rilasciate dal portiere a ridosso del match contro il Real Madrid.

Dunque, nonostante la delusione di Italia-Svezia, Gianluigi Buffon andrà ai Mondiali perché il capitano bianconero e della Nazionale ha ancora un suo appeal, al netto delle voci sul ritiro e al di là delle recenti polemiche. La S7 Airlines, compagnia aerea russa, ha voluto Gigi come suo testimonial ufficiale.

Buffon girerà uno spot pubblicitario nei giorni di apertura del Mondiale, secondo quanto riportato da La Stampa poi, ci sarà da aspettarsi anche un invito ufficiale della FIFA per assistere a qualche partita, tribuna d'onore, come si conviene ai grandissimi del calcio.

Sicuramente non è il modo che Buffon sognava di fare, ma anche se non da protagonista, il numero uno della Juve potrà comunque vivere il suo Mondiale in Russia. Diversamente da quanto ci si aspettasse, eppure con la propria presenza, richiesta e gradita. Una buona notizia in questi giorni in cui il portiere è al centro delle critiche e in attesa di festeggiare il settimo tricolore consecutio della Juventus. Sarà proprio l'ennesimo scudetto il modo migliore per salutare il proprio pubblico e il mondo del calcio.