Ryan Mason è il calciatore dell'Hull City che a 26 anni è stato costretto per motivi di salute ad abbandonare l'attività agonistica. Un anno fa, a gennaio del 2017, in seguito a un violento scontro di gioco avvenuto durante la sfida di campionato con il Chelsea crollò sul prato privo di sensi. Per nove lunghi minuti restò stordito, a terra, con la maschera di ossigeno applicata al volto e gli staff medici delle squadre intorno a lui per i primi soccorsi. Colpito alla testa in maniera involontaria da Cahill (i due erano saltati per prendere la palla), l'ormai ex centrocampista venne trasportato d'urgenza in ospedale e operato poco dopo che gli esami strumentali rilevarono la frattura del cranio. Mason s'è ripreso, ha salvato la vita ma ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di tornare all'attività agonistica, come sconsigliatogli dai medici specialisti che lo hanno avuto in cura.

Cosa farà adesso? Non è detto che Mason debba per forza lasciare il mondo del calcio. Possibile che vi rimanga ma con un ruolo differenze: per il 26enne ormai ex giocatore dell'Hull City si potrebbero aprire le porte del Tottenham, nelle vesti di assistente di Mauricio Pochettino. E' la notizia rilanciata dai tabloid in queste ore immediatamente successive al pareggio ottenuto dagli Spurs sul campo della Juventus (gol di Kane e Eriksen). A raccontare i dettagli è il giornale ‘The Indipendent' che rivela come gli Spurs "siano pronti a offrire a Mason un posto di lavoro".

Mi manda Pochettino. Un'ipotesi che sarebbe trapelata dopo alcune dichiarazioni da parte dello stesso manager argentino. Secondo la versione dei fatti raccolta dal tabloid, il tecnico del Tottenham ha immaginato d'inserire all'interno del proprio staff Mason dopo essere venuto a conoscenza della fine della carriera dell'ex centrocampista che ha indossato la maglia degli Spurs per 2 stagioni, dal 2014 al 2016.