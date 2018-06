Leonel Berg non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime. Quando ha ascoltato l'inno nazionale della Svezia e soprattutto ha visto papà Marcus in campo s'è commosso. E' scoppiato in un piatto a singhiozzo ma non ha mai distolto lo sguardo dal campo. Biondissimo, cappellino con la visiera girato al contrario in testa, addosso ha la maglietta della nazionale: il piccolo è sugli spalti dell'impianto di Novgorod accanto a sua madre Josefine che lo abbraccia in maniera amorevole, gli accarezza il viso e poi sussurra qualcosa all'orecchio per tranquillizzarlo. Una scena dolcissima che riconcilia con l'essenza dello sport: emozioni allo stato puro, senza filtro, senza alcun secondo fine che la donna riprende col telefonino e poi posta sul proprio profilo Instagram. Qualcosa di cui andare orgogliosa.

Questo è il momento più bello di tutti – ha scritto lei -, è stata una grande emozione vedere l’esordio di Marcus. Ho guardato Leonel e ho visto le lacrime che scorrevano lungo le sue guance. Il nostro ragazzo stava guardano il suo eroe in campo in un Mondiale. E questo è il miglior modo per descrivere quanto siamo orgogliosi di te.

In campo Marcus Berg ce la mette tutta perché la sfida con la Corea del Sud segni il debutto felice al Mondiale. E così sarà, con buona pace degli italiani che ancora maledicono quella sciagurata Italia capace di perdere a Solna e poi non andare oltre uno sterile 0-0 a Milano, dicendo così addio al sogno di partecipare alla Coppa del Mondo. Un sogno che Leonel – secondo figlio della coppia dopo Jolie – vive a occhi aperti: in Russia c'è andato per vedere il papà/eroe sgomitare con gli avversari e affondare i colpi in attacco. Dagli Emirati Arabi (Berg gioca nell'Al-Ain) fino all'Europa il viaggio è lungo: in mezza c'è una carriera che in Europa è stata scandita dalle esperienza in Bundesliga (Amburgo) e in Eredivisie (Psv Eindhoven). Dalla Russia con amore esiste per davvero.