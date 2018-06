Il Messico con una partita perfetta ha battuto la Germania allo stadio Luzhiniki di Mosca. La squadra di Low ha deluso, ha approcciato male la partita e non è riuscita a trovare il pari nonostante un assedio vero e proprio nel secondo tempo. Il portiere Ochoa è stato attento e ha protetto il gol segnato da Lozano, che è entrato così in modo rapido e prepotente nella storia del calcio messicano. Mai la ‘Tricolor’ era riuscita a vincere contro la Germania in una gara ufficiale e mai aveva sconfitto una squadra campione in carica.

Chi è Lozano, il giustiziere della Germania. Hirving Rodrigo Lozano Bahena è nato il 30 luglio, come Schwarzenegger, del 1995. Ala veloce e con il fiuto del gol quando ha quattordici anni entra nel settore giovanile del Pachuca, con cui esordisce da professionista a diciotto anni. Brucia le tappe, nel 2016 vince il titolo messicano, ed esordisce anche con la nazionale messicana. Dopo essersi confermato su alti livelli anche nella Champions della Concacaf segnando 8 gol in 8 partite sbarca in Europa. Con il PSV realizza 18 gol (16 in campionato) e regala 11 assist vincenti ai compagni di squadra e soprattutto vince l’Eredivisie. Adesso con il gol alla Germania è diventato famoso in tutto il mondo.

Lozano uomo mercato. Uno che fiuta bene i giocatori di talento è Mino Raiola, potente procuratore italo-olandese, che nella sua scuderia ha inserito da tempo proprio Hirving Lozano, che con il PSV Eindhoven ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2023. Il club olandese un anno fa lo pagò otto milioni di euro, prima del Mondiale di Russia ne valeva già una ventina. Adesso con questo gol alla Germania campione in carica il suo valore è senz’altro cresciuto. Mesi fa chiesero informazioni su Lozano l’Arsenal, la Juventus e il Liverpool recentemente anche la Roma ha parlato di Lozano con Raiola, che di sicuro da stasera riceverà tante telefonate per questo forte attaccante messicano.