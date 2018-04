Nella Capitale la caccia al biglietto per il ritorno della semifinale di Champions League ha messo in moto la macchina dei tifosi romanisti. Una buona notizia, invece, arriva relativamente alla partita di andata, quella in programma ad Anfield Road il prossimo 24 aprile alle ore 20.45: adesso è ufficiale, il match verrà trasmesso in diretta tv, in chiaro (e anche in streaming online attraverso Mediaset Play) su Canale 5 anche per i non abbonati alla piattaforma Premium (che ha l'esclusiva per mandare in onda le gare della massima competizione continentale per club).

Una rivincita storica contro ogni pronostico. Il sorteggio effettuato il 13 aprile scorso (Bayern Monaco-Real Madrid è l'altro accoppiamento) ha dato il via al conto alla rovescia per una gara dal sapore epico e romantico al tempo stesso. Dopo aver battuto in casa, ribaltando ogni pronostico, il Barcellona di Lionel Messi per la squadra di Eusebio Di Francesco sognare è possibile. E Kiev (in Ucraina), sede della finalissima, diventa una meta a cui ambire all'apice di un'avventura in Coppa che ha visto la Roma quale protagonista: data per spacciata per essere stata inserita nel girone con Chelsea e Atletico Madrid, è invece riuscita a superare lo sbarramento con pieno merito e confermandosi anche agli ottavi (eliminato lo Shakhtar Donetsk). Dall'urna di Nyon è stato estratto l'abbinamento che solletica di più la memoria dei tifosi capitolini: ovvero, la sfida coi Reds che nel 1984 gelarono i sostenitori capitolini ai calci di rigore nella finale di Coppa Campioni persa 34 anni fa in casa.

Le date del doppio confronto e l'ultimo precedente. Gara di andata in programma martedì 24 aprile alle 20.45. Si comincia nel Merseyside, in uno dei templi del calcio inglese: quell'Anfield Road che rappresenta un fortino per i Reds di Klopp, che hanno in Salah (ex di turno) uno dei punti di forza. Otto giorni più tardi (mercoledì 2 maggio) ci sarà il fischio d'inizio per l'incontro in programma nella Capitale, con Dzeko asso nella manica e soprattutto spesso decisivo in Champions. C'è un ultimo precedente relativo a Roma e Liverpool: si sono affrontare nella seconda fase a gironi della Champions League edizione 2002 (all’Olimpico finì 0-0, mentre i Reds vinsero per 2-0 ad Anfield).