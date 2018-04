Oltre trent'anni di attesa (34, per la precisione) valgono una nottata all'addiaccio per mettersi in fila e acquistare il biglietto della semifinale di ritorno con il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. E' la febbre da Champions che ha contagiato Roma e i romanisti, dai più giovani a quelli che hanno i capelli bianchi e ricordano ancora con dolore quella traversa centrata da Ciccio Graziani. Quel legno trema ancora nella memoria dei sostenitori giallorossi e, adesso che la cabala ha voluto Reds e capitolini gli uni di fronte agli altri nella fase cruciale della Coppa, il sogno è battere gli inglesi per volare a Kiev. Un sogno a occhi aperti, sbarrati nella notte e fissi sull'uscio del Roma Store da parte di quegli appassionati che – scaduta la prelazione – hanno deciso di mettersi in fila per prendere il numeretto e accodarsi alla spicciolata. Pronti a tutto, perfino a darsi il cambio con amici e parenti pur di non perdere il posto e rispondere ‘presente' all'appello, per assicurarsi un posto in quella che sarà la una ‘notte da (coppa) campioni'

La lunga attesa nella notte. Viale Marconi, via del Corso, viale della Primavera, via Appia Nuova e davanti agli altri Roma Store il copione è lo stesso: un telefonino per ‘amico' aiuta a ingannare l'attesa, il thermos col caffè è fedele compagno di viaggio, una sedia di fortuna può valere oro, in piazza Colonna una nonna raccoglie i nomi a mo' di maestra su un registro compilato per l'occasione… il resto è tutto nella voglia matta di non mancare a quello definito come un appuntamento con la storia, per (continuare a) fare la storia dopo aver battuto il Barcellona, dopo aver eliminato Messi, dopo aver preso a pallonate la sicumera che aveva spinto i catalani a ritenersi già qualificati in virtù del 4-1 conquistato al Camp Nou. E fa niente che il contrappello si faccia alle 4 del mattino… è nulla rispetto a 34 anni di attesa. "Speriamo che vada tutto bene, ci auguriamo solo che non si verifichino problemi di malfunzionamento al sistema dei terminali coma accaduto in occasione della vendita dei biglietti di Roma-Barcellona", racconta un tifoso preoccupato.

Verso un nuovo record d'incasso. Sono 23 mila i tagliandi già venduti in prelazione, ne restano altri 35 mila che verranno polverizzati nel giro di poche ore fino a determinare il nuovo record d'incasso. L'ultimo fa riferimento a un'altra partita di Champions: Roma-Bayern Monaco che risale al 2014, quando al botteghino vennero conteggiati 3 milioni 722mila e 563 euro.

Roma-Liverpool: prezzi dei biglietti, dove trovarli e come acquistarli

Quanto costa la passione? Quali sono i prezzi dei biglietti? Come e dove trovarli? Chi vorrà acquistare un biglietto attraverso i circuiti riservati alla vendita libera dovrà pagare da un minimo di 65 euro per i settori di Curva fino a un massimo di 200 euro per la Tribuna Monte Mario Top. Ogni persona potrà acquistare al massimo quattro biglietti, esibendo però un documento di identità valido per ogni intestatario di titolo d'accesso all'Olimpico.

Questi i prezzi: Curva Sud/Nord 65 euro; Distinti Sud/Nord 85 euro; Parterre 120 euro; Tribuna Tevere 140 euro; Tribuna Monte Mario 160 euro; Tribuna Monte Mario Top 200 euro

Quali sono i punti vendita abilitati anche online

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il ritorno della semifinale di Champions sul sito www.asroma.com fino ad un'ora dal calcio d'inizio, nelle ricevitorie abilitate dell'As Roma (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita abilitati. Dove trovare i biglietti per Roma-Liverpool, ecco la lista dei centri autorizzati: