Il portiere del Liverpool, Loris Karius, si è sottoposto a diversi test medici in Massachusetts per escludere una possibile commozione cerebrale dopo la gomitata che avrebbe preso da Sergio Ramos durante la finale di Champions League contro il Real Madrid. Questo è ciò che ha reso noto ESPN. Apparentemente, e sempre secondo questi la stessa emittente, la squadra medica del Liverpool era preoccupata del fatto che il portiere tedesco potesse aver subito un problema cerebrale a causa del colpo ricevuto dal difensore centrale della squadra spagnola all'inizio della ripresa della gara di Kiev. ESPN ha assicurato che Karius è partito, con il beneplacito del club, il 31 maggio per Boston e li è stato visitato dal dottore Ross Zafonte, specialista ed esperto nel trattamento dei giocatori del football americano che soffrono di traumi alla testa, al Massachusetts General Hospital.

Al momento i risultati degli esami sono sconosciuti, anche se è noto che Karius è rimasto negli Stati Uniti per trascorrere l'estate in California fino all'inizio di luglio, cioè quando inizierà la pre-season con il Liverpool in vista della nuova stagione.

Nessun provvedimento per Ramos

L’Uefa ha escluso qualsiasi tipo di azione contro il capitano del Real Madrid per il suo contatto con Karius. Intanto Sergio Ramos è finito nel mirino di social, petizioni e denunce per l’intervento che ha causato l’uscita prematura di Mohamed Salah dalla finale della Champions League.

Benzema: Gol a Karius? Merito del lavoro

Il centravanti francese è tornato a parlare della rete realizzata nella finale di Champions League contro il Liverpool approfittato dell'errore nel rilancio del portiere del Liverpool, Loris Karius, e, a suo dire, è merito del grande lavoro svolto in allenamento: "Bisogna farsi trovare al momento giusto nel posto giusto".