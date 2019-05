Sembrava uno dei verdetti ormai già scritti, invece la presenza dell'Inter nella prossima edizione della Champions League è tornata incredibilmente in discussione. Il ruolino di marcia rallentato dei nerazzurri ha complicato i piani di Spalletti, che a una giornata dal termine del campionato non sono riusciti a mettersi a distanza di sicurezza dalle altre pretendenti all'Europa che conta. Appena 6 punti nelle ultime 5 giornate costringono il biscione a vincere nell'ultima partita, domenica sera contro l'Empoli, per avere la certezza di centrare la qualificazione. L'Inter è dunque artefice del proprio destino, ma i toscani sono alla ricerca di punti salvezza e, nel caso riuscissero a strappare punti a San Siro, Roma e Milan potrebbero insidiare il quarto posto.

L'Inter va in Champions se: le combinazioni di risultati

L'Inter è in questo momento quarta in classifica, a pari punti con l'Atalanta (66) ma lo svantaggio negli scontri diretti fa si che i bergamaschi risultino la terza forza del campionato. Ai nerazzurri occorre una vittoria contro l'Empoli per essere certi di centrare l'obiettivo Champions, nel caso in cui i toscani riescano a portargli via punti tutto dipende dai risultati di Milan e Roma.

Se l'Inter pareggia deve sperare che il Milan non vinca sul campo della Spal, mentre non interessa il risultato della Roma che sarebbe distante 4 punti e non potrebbe recuperare in nessun modo il distacco

Se l'Inter perde deve sperare in una sconfitta di Milan e Roma. In caso di vittoria di entrambe, i rossoneri la scavalcherebbero in classifica e i giallorossi li aggancerebbero, ma avrebbero bisogno di vincere con almeno 5 gol di scarto contro il Parma per scavalcarla in virtù della perfetta parità negli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra Inter e Milan, sarebbero gli uomini di Spalletti ad andare in Champions visto il vantaggio negli scontri diretti. Stessa sorte nel caso in cui a 66 punti arrivi anche la Roma, con i giallorossi che finirebbero in Europa League insieme ai rossoneri. Ma nel caso di un arrivo rocambolesco a pari punti (66) di Milan, Atalanta, Inter e Roma, la classifica avulsa premierebbe le milanesi con l'Europa che conta.

Arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento

Le squadre sono molte, così come molte sono le combinazioni di risultato che potrebbero portarle a terminare la stagione con lo stesso numero di punti. Il regolamento della Figc prevede ulteriori criteri per stabilire la squadra che in casi simili prende il piazzamento migliore, e questi criteri sono: 1. punti negli scontri diretti – 2. differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità) – 3. differenza reti generale – 4. reti totali realizzate in generale – 5. sorteggio.

Atalanta, Inter, Milan, Roma: il bilancio degli scontri diretti

Il primo criterio per stabilire chi va in Champions League è il bilancio tra andata e ritorno degli scontri diretti tra le squadre arrivate a pari punti: ecco il quadro completo delle pretendenti all'Europa che conta.

Inter in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con Milan – in svantaggio con Atalanta – in perfetta parità con la Roma Atalanta in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma

in vantaggio con l'Inter – in svantaggio con Milan – in perfetta parità con la Roma Milan in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter

in vantaggio con Atalanta e Roma – in svantaggio con Inter Roma in svantaggio con Milan – in perfetta parità con l'Inter – in perfetta parità con l’Atalanta

Le combinazioni della classifica avulsa