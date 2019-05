La Roma ha ancora delle chance di qualificarsi alla prossima Champions League? Gli uomini di Ranieri possono nutrire delle timide speranze in vista dell'ultima giornata di Serie A contro il Parma. Il futuro della formazione di Claudio Ranieri, che dovrà necessariamente vincere il match dell'Olimpico, dipenderà dai risultati delle 3 dirette concorrenti, Atalanta, Inter e Milan. L'esperto tecnico pronto all'addio dopo l'ultima sfida stagionale, ha spronato la squadra in un'intervista al sito ufficiale della Roma.

La Roma in champions se, le combinazioni di risultati

A 90′ dal termine del campionato quali sono le possibilità di qualificazione alla Champions della Roma? La squadra giallorossa può ancora sperare di strappare il biglietto per la massima competizione continentale, anche se servirà una difficile combinazione di risultati. La Roma infatti si qualificherà per la Champions in caso di vittoria contro il Parma e contemporanea sconfitta, dell'Atalanta con il Sassuolo, dell'Inter contro l'Empoli e del Milan con la Spal (in questo caso sarebbero gli uomini di Spalletti a restare fuori). La formazione di Ranieri vincendo con 5 gol di scarto la sfida contro i ducali, potrebbe qualificarsi anche in caso di vittoria dell'Atalanta (Inter e Milan dovrebbero sempre perdere)

Claudio Ranieri sprona la Roma, contro il Parma serve una vittoria con 5 gol di scarto

In un'intervista concessa al sito ufficiale della Roma, Claudio Ranieri ha spronato tutto l'ambiente in vista della sfida contro il Parma. Domenica sera all'Olimpico ci sarà il tutto esaurito anche per salutare Daniele De Rossi, all'ultima partita con la maglia giallorossa: "La Champions? C'è ancora una piccola possibilità di potercela fare. Dobbiamo fare cinque goal al Parma e vedere come si evolvono le altre partite, ci proveremo. E' nel mio carattere non mollare mai e provarci fino in fondo. Nel momento in cui non ci dovessimo riuscire faremo i complimenti alle altre squadre. Io mi emoziono sempre sulla panchina della Roma. Entro in campo dopo l’inno perché altrimenti mi emoziono troppo. Voglio restare freddo e lucido fino in fondo".

Il bilancio dell'esperienza alla Roma di Claudio Ranieri

Come giudica finora la sua annata alla Roma Claudio Ranieri? Il tecnico è soddisfatto del lavoro fatto: "Il bilancio è positivo. Al momento del mio arrivo avevo trovato una situazione di scoramento generale della squadra, i ragazzi erano abbattuti perché speravano di fare meglio. Devo dire che qui a Trigoria ho avuto l'appoggio di tutti. E anche della squadra, perché ha saputo reagire, é' stata positiva e vogliosa. Non si arriva con la bacchetta magica. Alla prima partita siamo stati molto fortunati contro l'Empoli, più avanti ci sono state Spal e Napoli e da lì in poi abbiamo cambiato la strategia tattica. Avevo la necessità di far sentire più sicuri i difensori e piano piano le cose sono migliorate. Questa squadra ha un futuro, perché ci sono dei giovani molto interessanti: sono sicuro che potrà far bene".