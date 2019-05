Roma-Parma non sarà una partita come tutte le altre per il popolo giallorosso. Lo Stadio Olimpico sarà vestito a festa per salutare Daniele De Rossi, pronto a chiudere la sua avventura con la maglia del club capitolino. Basti pensare che in vista del match in programma domenica 26 maggio, tutti i biglietti sono andati esauriti. Ci sarà il sold out dunque nella casa giallorossa con 60mila tifosi pronti ad onorare nel migliore dei modi il capitano alla sua ultima uscita.

Roma-Parma, tutto esaurito all'Olimpico per il saluto a Daniele De Rossi

Roma-Parma sarà l'ultima partita di Daniele De Rossi in maglia giallorossa. Il centrocampista, vera e propria bandiera del club capitolino, saluterà la sua Roma per vivere un'esperienza professionale all'estero. Una situazione che ha fatto infuriare i tifosi che si sono scagliati nei giorni scorsi contro la dirigenza con tanto di contestazione. Adesso però è il momento di regalare il meritato tributo al capitano e a tal proposito, lo stadio Olimpico sarà vestito a festa. Tutto esaurito per l'ultima partita della stagione, che si giocherà davanti a 60mila spettatori. Impressionante la corsa al biglietto, che ha visto polverizzati tutti i tagliandi. Non ci sarà un posto libero con i sostenitori giallorossi pronti a salutare la seconda bandiera dopo Francesco Totti.

Contro il Parma, la Roma giocherà con la nuova maglia

La Roma già certa di partecipare alla prossima Europa League, proverà a chiudere una stagione travagliata in bellezza. Le speranze di una qualificazione alla Champions sono davvero minime (servirebbe una sconfitta di Milan, Inter e Atalanta), ma c'è la volontà di salutare De Rossi e il mister traghettatore Ranieri con una bella prova. E i 60mila tifosi presenti all'Olimpico potranno anche ammirare la nuova maglia che i giocatori capitolini indosseranno nella prossima stagione. La novità, come evidenziato da Sky Sport, è rappresentata da colletto e maniche con la presenza sulle bande gialle di motivi rossi a forma di fulmini