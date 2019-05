La Serie A si appresta a chiudere i battenti ma sono tanti ancora i verdetti da stabilire nell’ultima giornata in programma nel prossimo week end. Oltre a sapere chi accederà alla fase a gironi della prossima Champions League insieme a Juventus e Napoli e a chi farà compagnia alle già retrocesse Chievo e Frosinone, solo al termine del 38° turno conosceremo i nomi delle squadre che invece accederanno all’'Europa League 2019/2020.

Lazio già ai gironi di Europa League

La Lazio occupa l’ottava posizione e la strada più semplice per giocare l’Europa League, ancora una volta, era conquistare la Coppa Italia. Vincendola Immobile e soci hanno ottenuto un trofeo e pure un posto al sole. Perché chi vince la coppa nazionale ottiene la qualificazione diretta all’Europa League. Questo ha rimescolato le carte anche per chi concluderà al quinto e sesto posto il proprio campionato. Con i biancocelesti direttamente alla fase a gironi dell’Europa League ci sarà infatti solo la quinta classificata (Milan per adesso), mentre la sesta (in questo momento la Roma) disputerà i preliminari, fuori completamente invece la settima (oggi il Torino, penalizzato negli scontri diretti con i giallorossi).

Cosa può ancora succedere nell’ultima giornata di campionato

Dopo la sconfitta di Empoli le possibilità del Torino di conquistare il sesto posto, attualmente occupato dalla Roma, si sono azzerate: qualora i granata dovessero infatti battere la Lazio al “Grande Torino” nella giornata conclusiva e contemporaneamente la formazione giallorossa perdesse nel match casalingo contro il Parma le due squadre si troverebbero appaiate a quota 63 punti ma in virtù del vantaggio negli scontri diretti ad andare ai preliminari di Europa League sarebbero comunque i capitolini.

Dunque la lotta per gli ultimi due pass per la prossima Europa League è strettamente legata a quella per il terzo e il quarto posto che invece consentono l’accesso alla più prestigiosa (nonché più remunerativa) Champions League. Insieme alla Lazio, che vi accederà di diritto in quanto vincitrice della Coppa Italia, infatti in E. League andranno con molta probabilità la Roma (che ancora ha una risicatissima possibilità di occupare il quarto posto) e chi tra Milan (impegnato in casa della Spal nell’ultimo turno), Inter (che ospiterà l’Empoli) e Atalanta (attesa dal Sassuolo) terminerà il campionato fuori dai primi quattro posti.

Croce e delizia del sesto posto in classifica

Per chi dovesse “accontentarsi” dell’Europa League farà una grande differenza la posizione finale. Infatti con la vittoria della Lazio in Coppa Italia che ha regalato ai biancocelesti la qualificazione diretta alla fase ai gironi, soltanto chi chiuderà al quinto posto accederà direttamente alla fase finale della competizione mentre la sesta in classifica dovrà cominciare molto presto la nuova stagione dato che dovrà partire dal secondo turno preliminare con gara di andata il 25 luglio e ritorno l’1 agosto. Il primo passaggio di una rincorsa ai gironi passerà poi dal terzo turno preliminare (andata 8 agosto, ritorno 15 agosto) e dal playoff (andata 22 agosto, ritorno 29 agosto).