"Che ci frega di Ronaldo noi abbiamo Leroy Sané", se il Manchester City fosse una squadra italiana, probabilmente i suoi tifosi utilizzerebbero questo coro per esaltare il talento tedesco. Il numero 19 di Pep Guardiola ha vissuto una serata di grazia in occasione dell'ultimo match della fase a gironi contro l'Hoffenheim. La sua doppietta ha permesso ai Citizens di imporsi in rimonta e di chiudere il girone in bellezza al primo posto, con 5 punti di vantaggio sulla seconda Lione. Da applausi soprattutto il primo gol, realizzato su calcio di punizione: una conclusione perfetta quella di Sané, paragonato sui social nientemeno che a Cristiano Ronaldo.

Sané, eccezionale gol su punizione in Manchester City-Lione

In Inghilterra non si parla d'altro. Leroy Sané ha conquistato le prime pagine dei tabloid sportivi, grazie alla doppietta che ha permesso al City di battere in rimonta l'Hoffenheim. Da incorniciare soprattutto la prima marcatura realizzata direttamente su calcio di punizione. Allo scadere dal primo tempo, da distanza siderale, Sané ha scagliato sotto l'incrocio un siluro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. A che velocità viaggiava il pallone scagliato in porta su punizione dalla stella del City? Un gioiello balistico che ha mandato in visibilio i tifosi del City: secondo quanto riportato dal Daily Mail, il pallone calciato da Leroy Sané ha raggiunto la velocità di 97 km/h, e ci ha messo 1.01 secondi per fare 25 metri e finire in rete.

Leroy Sané paragonato a Cristiano Ronaldo

E la prestazioni di Leroy Sané in Manchester City-Hoffenheim ha scatenato anche i tifosi, oltre ai tabloid. Come evidenziato da Sky Sport infatti non sono mancati i paragoni super per l'esterno offensivo tedesco: il gol su punizione gli ha permesso di essere accostato a Cristiano Ronaldo, che nella sua carriera spesso e volentieri ha regalato perle balistiche simili. Un'ulteriore soddisfazione per un ragazzo che sta dimostrando sul campo di avere le stigmate del fenomeno del futuro. Sembra ormai far parte del passato la delusione per la clamorosa esclusione dai convocati per il Mondiale russo da parte del ct Loew. Loew che ha poi rimpianto e non poco l'assenza di Sané. Dopo un avvio di stagione condizionato da quest'episodio, Sané è tornato a macinare calcio e regalare spettacolo e gli 8 gol e 7 assist in 20 presenze ne sono la conferma.