Si è chiusa la fase a gironi della Champions League 2018-2019. L’Inghilterra è l’unica nazione che porta agli ottavi tutte e quattro le squadre. Spagna e Germania ne portano tre, l’Italia due, Napoli e Inter non ce l’hanno fatta, mentre agli ottavi ci sono Juventus e Roma. Già quindici squadre si erano qualificate per gli ottavi, all’appello mancava solamente la seconda del girone del Manchester City. Il Lione pareggiando 1-1 a Donetsk con lo Shakhtar ha conquistato un punto d’oro.

Le 8 vincitrici dei gironi, teste di serie al sorteggio

Il rispettivo girone lo avevano già vinto il Barcellona, che ha chiuso imbattuto, il Borussia Dortmund, che sul filo ha beffato l’Atletico Madrid, il Paris Saint Germain, il Manchester City, il Real Madrid e il Porto. Due gironi invece erano alla ricerca del proprio leader. La Juventus nonostante la sorprendente sconfitta con lo Young Boys ha chiuso davanti al Manchester United, k.o. a Valencia. Mentre il Bayern Monaco pareggiando 3-3 in casa dell’Ajax ha chiuso il girone al primo posto.

1a fascia: Barcellona, Real Madrid, Juventus, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto.

Le 8 seconde classificate

Il Lione pareggiando 1-1 con lo Shakhtar ha conquistato gli ottavi, decisivo un gol di Fekir. Tra le seconde c’è anche la Roma, che non potrà sfidare la Juventus non potendoci essere derby negli ottavi. Atletico Madrid e Liverpool saranno le mine vaganti del sorteggio, come il Tottenham e il Manchester United. Le big sperano di pescare lo Schalke, che naviga in cattive acque in Bundesliga, o l’Ajax.

2a fascia: Tottenham, Roma, Manchester United, Lione, Atletico Madrid, Ajax, Liverpool, Schalke.

Le 8 retrocesse in Europa League

Napoli e Inter sono tra le deluse e da febbraio disputeranno l’Europa League. Continueranno a giocare in Europa anche il Benfica, il Galatasaray, lo Shakhtar, il Valencia, il Viktoria Plzen e il Bruges. Le squadre di Ancelotti e Spalletti saranno incluse tra le teste di serie lunedì prossimo, quando si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Delle otto retrocesse le quattro che hanno ottenuto il maggior numero di punti entrano nel seeding. Il Napoli con 9 punti è quella con il maggior numero di punti, l’Inter e il Valencia seguono a ruota, con 8 punti, e il Benfica (7) sono teste di serie. Le altre sono Galatasaray (4 punti), Bruges, Shakhar Donetsk (6) e Plzen (7).

Le retrocesse in Europa League: Napoli, Inter, Valencia, Benfica, Plzen, Shakhtar Donetsk, Bruges, Galatasaray.