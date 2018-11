Leo Messi ci sarà o meno in Inter-Barcellona? La presenza del numero 10 dei blaugrana nella partita in programma martedì novembre alle ore 21 al Meazza e valida per la 4a giornata di Champions League è diventata un giallo. Prima l'esclusione dalla lista dei convocati, poi ecco l'inserimento ufficiale nei 22 calciatori pronti a partire per Milano con tanto di foto sul profilo social del giocatore argentino all'aeroporto. Per il via libero definitivo ad un possibile utilizzo di Messi contro l'Inter da parte di Valverde però ci vorrà l'ok dei medici atteso, soltanto nel pomeriggio di oggi.

in foto: https://www.instagram.com/fcbarcelona/?hl=it

Messi ci sarà o meno in Inter-Barcellona, il giallo sulla Pulce

Nella giornata di ieri e nelle prime ore della mattinata, la presenza di Leo Messi in Inter-Barcellona sembrava quasi impossibile. E invece ecco la sorpresa ufficiale con l'inserimento del nome dell'argentino che ha bruciato le tappe dopo l'infortunio al braccio nella lista dei convocati per il match di Champions del Meazza. Inoltre sul profilo Instagram del club catalano sono state inserite due foto dell'argentino: la prima alle prese con un allenamento, e la seconda al momento della partenza per Milano. Una conferma della presenza di Leo Messi, almeno a seguito della squadra in Inter-Barcellona.

Leo Messi giocherà Inter-Barcellona o rimarrà in panchina, le sue condizioni

Come sta Leo Messi? Potrà giocare almeno uno spezzone di partita in Inter-Barcellona? Tutte domande a cui potrebbe rispondere Ernesto Valverde nella classica conferenza stampa di presentazione del match di Champions. Quello che è certo è che saranno decisivi gli ultimi test che il giocatore effettuerà in campo in terra italiana, sotto gli occhi dello staff medico catalano. Bisognerà capire se la possibilità di utilizzare Messi, magari a gara in corso, potrebbe essere un rischio o meno. Il numero 10 argentino, dal canto suo, vuole fare il possibile per essere in campo, per dare il suo contributo.

Come giocherà il Barcellona contro l'Inter in Champions

Al momento le percentuali di una presenza di Leo Messi dal 1′ in Inter-Barcellona sono minime. L'argentino, in caso di ok dei medici, potrebbe essere utilizzato da Valverde ma quasi certamente a gara in corso. Il tecnico dei blaugrana sembra intenzionato ad affidarsi alla squadra reduce dalla vittoria del Camp Nou contro i nerazzurri con tridente offensivo formato da Rafinha, Suarez e Coutinho