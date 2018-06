Jorge Sampaoli sta pensando di cambiare veste tattica all'Argentina per la sfida contro la Croazia, dopo il mezzo passo falso con l'Islanda. Il ct dell'Albiceleste, ancor prima di pensare a novità di modulo, dovrà vestire i panni dello psicologo per cercare di risollevare le sorti di Leo Messi. Il rigore fallito nel match inaugurale dei Mondiali 2018 e il confronto a distanza malamente perso contro la sua nemesi Cristiano Ronaldo, hanno messo ko la Pulce che, stando al racconto dei familiari, non ha vissuto momenti facili negli ultimi giorni.

Leo Messi in lacrime dopo Argentina-Islanda, il racconto della mamma della Pulce

Le ultime rivelazioni sullo stato d'animo di Leo Messi dopo Argentina-Islanda sono arrivate dalla mamma del calciatore all'emittente El Trece. La signora Messi ha rivelato che anche in quest'occasione suo figlio si è lasciato andare allo sconforto per non essere riuscito a prendere per mano la sua Albiceleste, con tanto di lacrime: "Noi soffriamo per le critiche che riceve. Dicono che a lui non importa e che gioca in nazionale solo per adempiere un obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, soffrendo e piangendo ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono e feriscono anche noi".

Argentina, Messi disposto a tutto per vincere i Mondiali 2018

La signora Celia Cuccittini dunque ha chiesto rispetto per Leo Messi che negli ultimi giorni è stato pesantemente criticato per la presunta "mancanza di personalità" manifestata nell'esordio a Russia 2018. Quello che è certo è che la stella del Barça farebbe di tutto per trascinare l'Argentina sul tetto del mondo, e la mamma conferma il tutto: "Lui vive con passione e tanta attesa la Coppa del Mondo, perché il suo sogno è vincerlo. E' ciò che più desidera in assoluto".

Il piano di Sampaoli per avvantaggiare Messi in Argentina-Croazia

Secondo le ultime indiscrezioni, presto arriveranno in Russia anche la moglie di Messi Antonella Roccuzzo e i figli. Un tentativo di riportare serenità intorno alla stella dell'Argentina che in campo contro la Croazia sarà lasciato meno solo. Il commissario tecnico Jorge Sampaoli infatti sta pensando di ricorrere al 3-4-3 inserendo Pavon al suo fianco, con Aguero terminale offensivo e Dybala e Higuain pronti a subentrare dalla panchina.