L'Argentina è già davanti ad un bivio. Proprio come già capitato in occasione del girone di qualificazione, superato a fatica e solo all'ultimo respiro, anche in Russia la squadra del commissario tecnico Sampaoli deve assolutamente evitare di perdere altri punti per non rischiare un clamoroso e anticipato rientro in patria. Il prossimo ostacolo si chiama però Croazia: non esattamente un avversario "morbido" per Leo Messi e compagni.

In vista della partita decisiva contro i croati, Sampaoli sta riflettendo sul modulo e sugli uomini da mettere in campo nel match del "Nizhny Novgorod Stadium". I problemi offensivi evidenziati contro l'Islanda, convinceranno probabilmente il ct della Seleccion a cambiare qualcosa e a gettare nella mischia Cristian Pavon: giocatore stimato e "sponsorizzato" dallo stesso Messi.

Il consiglio di Diego

Il ventiduenne attaccante del Boca Juniors, grande protagonista in campionato e in Copa Libertadores con i suoi sette gol stagionali e i suoi diciassette assist, pare infatti aver superato nelle gerarchie Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez, e pronto per prendere il posto di Angel Di Maria nel 4-2-3-1 già visto con gli islandesi o nella variante 3-4-2-1 provata in questo ore nel ritiro argentino. "Cristian ha caratteristiche speciali per giocare con Messi – ha dichiarato Sampaoli dopo la vittoria in amichevole con Haiti – Va nello spazio, si libera a tempo, abbiamo fiducia nel feeling che si può creare con Leo".

A spingere in campo il "Kichán" Pavon, è arrivato anche uno dei più grandi critici dell'Albiceleste di Sampaoli: Diego Armando Maradona. Dopo aver assistito di persona al mezzo passo falso con l'Islanda, l'indimenticato capitano argentino ha voluto dare un consiglio al commissario tecnico: "Io adoro Pavon. E lo dico con tutto il dolore per mio nipote Babu, ma penso che il Kun Aguero al momento non abbia ancora nelle gambe 90 minuti. Credo possa essere questa la chiave di svolta: Pavon e Higuain per vincere con la Croazia".