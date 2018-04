Il pareggio non serve a nulla, conta solo vincere. Obiettivi diversi, ma stesso imperativo per Inter e Juventus che si sfideranno questa sera al Meazza nell'anticipo della 35a giornata di Serie A. I 78mila spettatori presenti che hanno regalato incassi da record assoluto (5 milioni) assisteranno ad una partita tra due squadre obbligate a conquistare i 3 punti: i nerazzurri per rimanere aggrappati al treno Champions, i bianconeri per la corsa scudetto e portarsi momentaneamente a più 4 sul Napoli impegnato domani a Firenze. Ecco allora che Spalletti e Allegri, devono cercare di schierare quella che è la migliore formazione possibile al netto di scelte a sorpresa, sfruttando i giocatori più in forma.

Inter, Spalletti ritrova Candreva. Vecino per Gagliardini

Spalletti vuole un'Inter "feroce" pronta a lottare e aggredire l'avversario. L'allenatore toscano è intenzionato a puntare sulla continuità rispetto alle ultime uscite con la novità più importante rappresentata dall'assenza dell'infortunato Gagliardini. L'ex atalantino sarà sostituito da Vecino in coppia con Brozovic davanti alla difesa titolare. Tornerà quasi certamente dal 1′ anche Antonio Candreva che ha recuperato la migliore condizione fisica, nel trio con Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi, spauracchio numero uno degli avversari. Solo panchina dunque per Karamoh che potrebbe essere la carta a sorpresa dell'Inter nella ripresa.

Dybala out, Cuadrado terzino in Inter-Juventus

Novità importanti invece nella Juventus che scenderà in campo al Meazza per cercare di ritrovare la rotta dopo la brutta prestazione interna contro il Napoli. 4-3-3 per Massimiliano Allegri che a sorpresa starebbe pensando nelle ultime ore ad un Cuadrado nelle vesti di terzino destro. Un ruolo che il colombiano ha ricoperto in passato alla luce della sua grande duttilità soprattutto nell'esperienza di Lecce. Il suo dirimpettaio dovrebbe essere Alex Sandro, con i due sudamericani che dovranno garantire supporto alla coppia centrale Rugani-Barzagli, con il primo preferito a Benatia, e il secondo sostituto dell'infortunato Chiellini. L'altro colpo di scena riguarda l'attacco: davanti a Khedira, Pjanic e Matuidi, bocciatura per Dybala che potrebbe partire in panchina, con Douglas Costa e Mandzukic ai fianchi del Pipita Higuain. Un reparto offensivo dunque simile a quello visto al Bernabeu.

Le probabili formazioni di Inter-Juve