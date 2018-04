Inter-Juventus non è mai una partita come tutte le altre. La sfida valida per l'anticipo della 35a giornata di Serie A sarà più calda del solito in virtù dei pesantissimi punti in palio per la lotta Champions e quella scudetto. La partita tra nerazzurri e bianconeri dunque, al netto delle dichiarazioni di circostanza della vigilia, potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro delle due squadre ma non solo. Già, perché sono tante le sfide nella sfida, prima tra tutte quella tra i due bomber argentini Icardi e Higuain che potrebbero giocarsi al Meazza una grande fetta delle loro chance di prendere parte al Mondiale.

Icardi e Higuain, chi andrà al Mondiale con l'Argentina

Il confronto tra le due punte di diamante di Inter e Juventus catalizzerà l'attenzione di tutta l'Argentina. Al Meazza dovrebbe esserci anche il ct dell'Albiceleste Sampaoli intrigato dalla possibilità di vedere di fronte i suoi principali candidati per una maglia "numero 9". Difficile che entrambi possano prendere parte ai prossimi Mondiali, con il selezionatore che sembra essere intenzionato a portare in Russia solo uno dei due (Dybala per esempio sembra essere destinato a restare a casa, visto che Sampaoli lo considera esclusivamente un vice-Messi).

Higuain è favorito su Icardi, ma le cose potrebbero cambiare anche grazie a Inter-Juve

Al momento il favorito sembra essere il Pipita che ha recuperato posizioni sul collega e che ha dalla sua la stampa argentina. I giochi però sono tutt'altro che fatti. Già perché se il bomber della Juventus ha dalla sua l'esperienza, e un maggiore carisma, a far pendere la bilancia dalla parte di Maurito potrebbe essere un momento di forma migliore, situazione fondamentale in una competizione "breve" come il Mondiale. Se Higuain è reduce da un periodo d'appannamento, Icardi si è messo alle spalle l'infortunio ritrovando il gol con continuità. Ecco allora che il confronto in Inter-Juventus, con i due di fronte potrebbe rivelarsi decisivo.

in foto: Il confronto tra Icardi e Higuain in Serie A (foto Whoscored.com)

Il confronto tra Icardi e Higuain

Il confronto stagionale tra i due vede Icardi in vantaggio in termini di gol. 26 le reti stagionali di Maurito, tutte segnate in Serie A (in 32 presenze complessive), contro le 22 del Pipita (15 in A, 5 in Champions e 2 in Coppa Italia) in 45 partite disputare. Il bianconero è in vantaggio però negli assist ben 8 contro uno solo del connazionale, a conferma di un maggiore lavoro per la squadra. Un aspetto quest’ultimo che Sampaoli ha preso molto in considerazione per le sue scelte. A tal proposito il bomber della Juve ha una media 20 passaggi a partita al contrario dei 13 del più giovane avversario che da questo punto di vista deve migliorare ancora.