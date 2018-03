Uno tra Dybala, Icardi e Higuain, quasi certamente guarderà i Mondiali di Russia da spettatore. 3 calciatori che probabilmente in qualsiasi altra nazionale sarebbero già certi della loro convocazione per la rassegna iridata della prossima estate (basti pensare a quanto farebbero comodo alla nostra rappresentativa), ma che invece dovranno fare i conti con gli equilibri e le gerarchie del ct Sampaoli. Quest'ultimo infatti sembra intenzionato a portare in terra russa solo due dei 3 attaccanti citati, e ha già comunicato la data in cui scioglierà le riserve.

Dybala, Higuain e Icardi, chi rimarrà fuori dai Mondiali? Ecco quando arriverà la risposta di Sampaoli

L'ex ct del Cile e allenatore del Siviglia ha le idee molto chiare. Al momento stando alle indiscrezioni che arrivano dal Sudamerica, solo due tra Dybala, Higuain e Icardi saranno convocati per Russia 2018. C'è grande attesa e curiosità in Argentina, dunque sulle scelte del ct che diventeranno ufficiali il prossimo 14 maggio. Ecco dunque la data in cui i dubbi saranno sciolti, come annunciato dallo stesso Sampaoli: "Voglio dare la lista dei convocati il più velocemente possibile. Il 14 maggio dobbiamo dare la lista di 35 giocatori, ma noi daremo la lista dei 23 che andranno in Russia e le riserve nel caso avessimo problemi".

Higuain convocato per le amichevoli contro Italia e Spagna, Dybala e Icardi out

Intanto Sampaoli ha diramato le convocazioni per le prossime amichevoli contro Italia e Spagna. Tornerà a vestire la maglia dell'Albiceleste Gonzalo Higuain, dopo una lunga assenza. Il ct ha deciso di affidarsi al Pipita e di lasciare a casa Dybala e Icardi. Se il primo al momento delle convocazioni era ancora in fase di ripresa dopo l'infortunio (poi sono arrivate le reti pesantissime contro Lazio e Tottenham), il secondo è ancora acciaccato. Inamovibili Messi e Aguero che hanno già in tasca il biglietto per i prossimi Mondiali, Sampaoli ha deciso di regalare una chance a Perotti che difficilmente però volerà in Russia.

Perché a sorpresa il Pipita è favorito rispetto a Dybala e Icardi

Se dunque Messi e Aguero sono praticamente già in Russia, bisognerà capire chi tra Higuain, Dybala e Icardi rimarrà fuori nell'Argentina che salterà i prossimi Mondiali. La situazione rispetto ai mesi scorsi è cambiata profondamente: il Pipita che sembrava essere finito ai margini, si è rilanciato a scapito di Icardi protagonista di un momento difficile anche a causa del fastidioso infortunio che lo sta tenendo fuori all'Inter. Ecco allora che al momento nel ruolo di prima punta, il numero 9 della Juve è favorito sul capitano dell'Inter sul quale pesa il giudizio negativo di Maradona, e un presunto feeling mai nato con il gruppo. Diverso invece è il caso di Dybala, che Sampaoli vede solo come vice Messi: la Joya potrebbe far parte del gruppo per i Mondiali, ma solo come pedina utile per il "turnover" al momento.

La stampa argentina pazza per Higuain e Dybala

La stampa argentina sembra avere già scelto. Al momento sui tabloid non si parla che di Higuain e Dybala, soprattutto dopo la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions in cui i due sono andati a segno contro il Tottenham. "Un duo d'oro", che potrebbe far molto comodo a Sampaoli, anche alla luce della loro abitudine a giocare in coppia alla Juventus. Un aspetto da non sottovalutare in una competizione come i Mondiali in cui il feeling del gruppo è fondamentale