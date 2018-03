Torna Higuain, restano a casa Dybala e Icardi. Novità Perotti. Sono queste le decisioni prese da Jorge Sampaoli per quanto riguarda gli "italiani" presenti nella lista dei convocati per le due amichevoli pre-Mondiali che l’Argentina giocherà a fine mese contro Italia e la Spagna. Nelle ultime settimane si vociferava sulla possibilità che l'ex tecnico del Siviglia lasciasse a casa sia Mauro Icardi che Paulo Dybala e così è stato: le due stelle di Inter e Juventus dovranno cedere il passo a due ragazzi che si stanno mettendo in mostra negli ultimi tempi ma le cui convocazioni saranno ufficializzate solo a metà mese insieme al resto dei giocatori che militano in patria: si tratta di Christian Pavon, esterno offensivo del Boca Juniors, e Lautaro Martinez, attaccante del Racing chiamato a furor di popolo su cui l’Inter ha messo le mani in vista della prossima stagione.

Ha destato parecchia curiosità è la convocazione del calciatore della Roma Diego Perotti. Higuain tornerà a vestire la maglia dell'Albiceleste dopo un grande periodo di forma culminato con l'infortunio nel derby ma se la condizione del Pipita è questa, nessuno gli toglierà il Mondiale. Tra gli "italiani" figurano anche il milanista Lucas Biglia e l'altro giallorosso Federico Fazio. Nella lista delle riserve, in caso di infortuni agli attuali convocati, comunque figurano sia Icardi che Dybala, oltre a Correa dell'Atletico Madrid, Mammana e il Papu Gomez dell'Atalanta.

Sampaoli: Dybala, Icardi e Gomez li conosco già.

Jorge Sampaoli ha commentato così a Ole.com le sue scelte per le due amichevoli che si giocheranno a fine marzo e saranno l'ultimo banco di prova prima della rassegna Mondiale

Dybala, Icardi e Gomez non sono stati chiamati perché in questo periodo non stanno attraversando un momento di forma nei loro club di appartenenza. Li conosco bene, ma voglio dare comunque anche ad altri giocatori la possibilità di conquistarsi la convocazione per i Mondiali. Nelle amichevoli testeremo le situazioni che poi utilizzeremo in Russia. E aggiungere nuovi giocatori poco prima della Coppa del Mondo è sempre un rischio. Siamo convinti di poter fare una grande Mondiale.

La lista dei convocati.

Sul profilo ufficiale di Twitter della Seleccìon è stato pubblicato lo specchietto con i nomi dei calciatori che militano in Europa e in Asia che sono stati convocati per queste due amichevoli prima del Mondiale che inizierà il 14 giugno a Mosca. Questo è l'elenco dei convocati diramato oggi a cui si aggiungeranno Pavon, Martinez e uno tra Enzo Perez, Pablo Perez e Bustos.

Portieri: Romero, Caballero, Guzman;

Difensori: Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Tagliafico, Fazio;

Centrocampisti: Mascherano, Biglia, Acuna, Salvio, Lo Celso, Paredes, Lanzini, Banega;

Attaccanti: Perotti, Di Maria, Messi, Aguero, Higuain.